10 principais batedores que atingem a maior quantia de seis no troféu dos campeões

Dois batedores indianos estão entre os 10 melhores em termos da maioria dos seis no troféu dos Campeões.

O troféu da ICC dos campeões começou em 1998 e os dois primeiros torneios foram jogados como ICC Nockout. Depois disso, o torneio foi nomeado Champions Trophy de 2002. Em 1998, a África do Sul conquistou o título pela primeira vez e depois em 2000, a Nova Zelândia derrotou a Índia para conquistar o título. A equipe indiana e da Austrália capturou o troféu dos campeões mais duas vezes até agora.

Se falarmos sobre seis batedores mais altos no troféu dos campeões, os nomes de dois batedores indianos estão incluídos no top 10 e os lendários jogadores indianos estão presentes primeiro. Então, vamos falar sobre os 10 melhores batedores que atingiram a maior quantia de seis no troféu dos campeões.

10. Jacques Kallis (África do Sul) – 9 Sixes

Jacques Kallis, grande sul -africano, alcançou 9 seis em 17 jogos de troféu dos campeões. Kallis marcou 653 corridas nesses 17 jogos com a ajuda de um século e três mídias centrais e foi a pontuação mais alta de 113 contra o Sri Lanka em 1998. Kallis atingiu 5 seis nesses ingressos.

9. David Miller (África do Sul) – 9 Sixes

David Miller. (Fonte da imagem: Twitter)

O batedor sul -africano David Miller tem 9 seis em 7 jogos de troféu dos campeões. Nestes 9 jogos, Miller marcou 207 corridas com a ajuda de dois centros de mídia e seu invicto de 75 pontos em Birmingham contra o Paquistão em 2017. Miller acertou três seis nesses ingressos.

8. Craig McMillan (Nova Zelândia) – 9 Sixes

O ex -batedor da Nova Zelândia, Craig McMillan, atingiu 9 seis em 7 jogos de troféu do campeão. Durante esse período, McMillan marcou 255 corridas com a ajuda de três centros de mídia e, em 2004, tem uma pontuação invicta de 64 contra os Estados Unidos. Macmillan atingiu 7 seis nesses ingressos.

7. Shahid Afridi (Paquistão) – 10 Seis

A massa do Paquistão, Shahid Afridi, alcançou 10 seis em 13 jogos de troféus dos campeões. No entanto, Aphridi tem meio século nesses 13 jogos e, em 2002, uma pontuação invicta de 55 contra a Holanda foi a mais alta. Aphridi atingiu 6 seis nesses ingressos.

6. Hardik Pandya (Índia) – 10 seis

A equipe indiana, todos -Runder Hardik Pandya, tem 10 seis em apenas 5 jogos de troféu dos campeões. Hardik marcou 105 corridas nesses 5 jogos com a ajuda de meio século e sua pontuação mais alta contra o Paquistão nas finais de 2017.

5. Paul Callingwood (Inglaterra) – 11 Sixes

O ex -Ronionista Paul da Inglaterra, chamando Wood, atingiu 11 seis em 11 campeões de partidas de troféus. Nestes 11 jogos, a Callingwood tem 403 corridas com dois centros de mídia e, em 2009, ele teve a maior pontuação de 82 contra a África do Sul. Nesses ingressos, Callingwood atingiu apenas seis, mas em 2004 ele atingiu três seis em uma entrada invicta de 80 corridas contra o Zimbábue.

4. Shane Watson (Austrália) – 12 Sixes

O ex -ronionista australiano Shane Watson atingiu 12 em 17 jogos de troféus dos campeões. Nestes 17 jogos, Watson tem 453 corridas com a ajuda de dois séculos e dois centros de mídia. Em 2009, Watson marcou dois séculos consecutivos nas semifinais e finais e ambos foram o jogador do jogo no jogo. Em uma entrada invicta de 136 corridas contra a Inglaterra, Watson atingiu 7 seis em uma entrada invicta de 7 e 105 contra a Nova Zelândia.

3. Eoin Morgan (Inglaterra) – 14 Sixes

O ex -capitão da Inglaterra, Eoin Morgan, atingiu 14 seis em 13 jogos de troféus dos campeões. Nestes 13 jogos, Morgan marcou 439 corridas com a ajuda de quatro centros de mídia e sua maior pontuação contra a Austrália em 2017. Morgan atingiu cinco seis nesses ingressos.

2. Chris Gayle (Índias Ocidentais) – 15 Sixes

Chris Gayle. (Fonte da imagem: Getty Images)

Chris Gayle, um batedor das Índias Ocidentais e conhecido como Chefe do Universo, alcançou 15 seis em 17 jogos de troféu dos campeões. Durante isso, Gayle obteve as 791 corridas mais altas com a ajuda de três séculos e meio. Em 2006, ele jogou uma entrada excelente de 101 contra a Inglaterra e 133 contra a África do Sul. Em 2006, Gayle marcou 104 contra Bangladesh, incluindo três seis.

1. Sourav Ganguly (Índia) – 17 Sixes

Sounv Ganguly (Fonte da imagem: Getty Images)

O ex -capitão da equipe indiana e o grande batedor Sourav Ganguly tem os seis mais altos no troféu dos Campeões. Ganguly atingiu 17 seis em 13 jogos deste torneio e, durante esse período, 665 corridas foram nomeadas com a ajuda de três séculos e três centros de mídia. Ganguly marcou uma entrada invicta de 141 corridas contra a África do Sul nas semifinais de 2000 ICC Nockout, na qual ela atingiu 6 seis.

Na final de 2000, ele marcou um século de 117 corridas contra a Nova Zelândia com a ajuda de quatro seis, mas naquele jogo o time indiano teve que enfrentar a derrota na última vez. Depois disso, no Champions Trophy 2002, Sourav Ganguly marcou um século invicto de 117 corridas em 109 bolas contra a Inglaterra, nas quais atingiu três seis.

