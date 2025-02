10 Top 2025 Agent Free NFL QBS: Aaron Rodgers o Russell Wilson?

I migliori difensori della NFL hanno continuato a colpire il mercato aperto. Tom Brady non è quest’anno e solo una manciata di principianti praticabili tra agenti liberi illimitati. L’elenco seguente potrebbe cambiare nelle settimane mentre alcune squadre continuano a decidere cosa fanno con i loro veterani difensori (cioè Falconit Kirk Cousins ​​e i santi con Derek Carr). È possibile che Rams renderà disponibile anche Matthew Stafford attraverso il negozio.

Ma ecco i primi 10 difensori che sono agenti liberi quando la nuova lega inizia il mese prossimo e altri 10, che arriveranno anche sul mercato aperto.

(Tra parentesi tra parentesi)

10. Trey Lance– Cowboy (NR)

Ecco una cosa: dopo quattro anni della NFL, avrà ancora solo 24 anni. Non ha giocato a malapena: cinque partenze di carriera, cinque tocchi, quattro rapimenti e la maggior parte è diventato un principiante nel 2021. Ma per il capovolgimento a buon mercato, è più giovane di alcuni degli schizzi di quest’anno e ha quattro anni nelle sale riunioni della NFL.

9 Joe Flacco– Colts (NR)

Flacco ora ha 40 anni, ma ha fissato i numeri decenti in sei iniziative nel 2024: 12 tocchi su sette rapimenti, anche se è andato 2-4 come principiante. Solo un anno prima, aveva 25 contatti con 15 rapimenti più di 13 partite e un album 6-5 come principiante. Se sei una squadra con un difensore principiante che potrebbe non essere pronto subito, Flacco è una fermata utile con lui.

8. Jameis Winston– Browns (NR)

Winston ha 31 anni e ha un totale di 17 partenze negli ultimi cinque anni dopo la partenza di Tampa. Mentre lancia 33 tocchi nel 2019, ha lanciato un totale di 33 in cinque anni con i santi e i marroni. Ha assunto il Deshaun Watson la scorsa stagione 2-5 e il rapimento continua a limitare il suo successo, ma è considerato un bravo ragazzo dello spogliatoio e un backup colorato con un gran numero di buone giocate e cattivi.

7. Mac Jones– Giaguari (NR)

I team NFL potrebbero vedere Jones, 26 anni, come un progetto di ristrutturazione redditizio dopo il successo di Sam Darnold nel 2024? Jones è andato alla squadra 2-5 Bad Jaguars, che ora ha un nuovo allenatore. I suoi otto contatti contro otto rapimenti di nessuno, ma comanda solo backup modesti ed è più sottosopra della maggior parte delle opzioni QB per gli agenti gratuiti.

6. Cooper Rush – Cowboy (95)

Non c’è profondità nel mercato dei quarterback, ma Rush, 31, ha giocato il maggior numero di clic nella sua carriera nella NFL nel 2024, andando 4-4 quando Dak Prescott è stato ignorato da un infortunio. Rush ha lanciato 12 contatti contro cinque rapimenti. Dallas può fare coaching per vederlo altrove? Può essere combinato da qualche parte con un principiante come un QB di ponte veterano economico, oppure potrebbe afferrare la sua terza amministrazione con i cowboy.

5. Daniel Jones – Vichingo (82)

Jones, 27 anni, ha ottenuto un enorme accordo dai Giganti ed è rimasto ben lasciato, alla fine in panchina e si è concluso nella squadra di allenamento dei Vichinghi del 2024. La squadra vede il loro numero di principianti (24 TD) o addirittura pensa di ottenere un nuovo 2022 quando ha aiutato i giganti i loro playoff solitari in otto anni? Se Sam Darnold firmasse altrove, Jones sarebbe una coppia intelligente JJ McCarthy Nel Minnesota.

4. Justin Fields – Acciaio (52)

Lo staff tecnico di Steelers aveva campi che prendevano decisioni intelligenti e tremolanti nel loro crimine. Di conseguenza, il suo tasso di abduzione è sceso dal 2,4%allo 0,6%nel 2023 nel 2024. Aveva il più alto tasso di laurea (65,8) e difensore (93,3). C’è ancora una specie di nebbioso, sia che Mike Toml abbia preso la decisione giusta sui campi di panchina e accendiamo le cose a Russell Wilson, che ha oscillato alla fine dell’anno. Se i campi di 25 anni non tornano a Pittsburgh come QB1, l’altra squadra vede la base degli Steelers come le basi. È ancora un progetto, ma le ossa sono buone.

3. Aaron Rodgers – Docce (17)

New York non ha ancora pubblicato Rodgers, quindi è tecnicamente sotto il contratto. Ma i jet machine hanno annunciato di andare avanti, quindi facciamo un’eccezione per includerlo. Dove si adatta al 41enne con un dramma significativo sul campo si adatta alla gerarchia del difensore offseason? Togli il circo e i numeri principali della scorsa stagione (28 TD, 11 int) non erano terribili. Pensa a squadre che non hanno un difensore comprovato ai sensi dell’accordo. Andrà Nashville? Las Vegas? Pittsburgh?

2. Russell Wilson – Acciaio (15)

Già all’inizio di dicembre, la carriera di Wilson sembrava essere rivitalizzata e sembrava dirigersi verso il contratto a lungo termine di Pittsburgh. Gli Steelers erano 10-3 e ha giocato bene. Poi hanno perso le ultime cinque partite e Wilson, 36 anni, hanno iniziato a mostrare la loro età. Può ancora giocare e guidare. È improbabile che porti la squadra ai playoff, ma può finire il suo lavoro con il vero attore intorno a lui. L’ex campione del Super Bowl Wilson sarebbe anche un eccellente ruolo da mentore di un anno per un giovane QB.

1. Sam Darnold – Vichingo (3)

Il QB di 27 anni, che è arrivato durante la stagione quando è andato 14-3, ha lanciato 4.319 yard e 35 contatti con solo 12 interruzioni dovrebbero essere elevate nell’accordo di successo. Ma può dipendere da quanto i suoi ispettori sono disposti a ignorare i suoi primi sei combattimenti NFL. Né ha alleviato queste preoccupazioni sulla sua cattiva partita nelle ultime due partite. È una buona cosa per Darnold che il difensore del gioco sia così difficile da trovare.

10 altri nomi dovrebbero essere visualizzati: Jacoby Brissett, Patriots; Andy Dalton, Panthers; Josh Dobbs, 49ers; Jimmy Garopopolo, Rams; Taylor Heinicke, Chargers; Drew Lock, Giants; Marcus Mario, comandanti; Kelle Trask, bucanieri; Carson Wentz, manager; Zach Wilson, Broncos

Greg Auman è un giornalista di Fox Sports NFL. Ha trascorso un decennio prima coprendo Bucanieri ad esso Tampa Bay Volte e atletico. Puoi seguirlo su Twitter @Gregauman .

