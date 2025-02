Os 29 anos que aguardam a organização do evento da ICC termina para o Paquistão, porque o país está testemunhando o confronto de abertura entre os anfitriões e a Nova Zelândia na quarta-feira. A segurança foi um dos maiores medos quando se trata de eventos esportivos internacionais no Paquistão, especialmente depois do que aconteceu com a equipe do Sri Lanka em 2009. Enquanto a equipe indiana se recusou a viajar para o Paquistão para uma festa, a PCB introduziu fundos adicionais para garantir a segurança total para outras equipes de viagem.

Segundo relatos na mídia local, 12.000 policiais e funcionários serão colocados durante partidas em Lahore e Rawalpindi. A carta incluirá 18 oficiais mais velhos, 54 DSP, 135 inspetores, 1.200 subordinados superiores, 10.556 policial e mais de 200 mulheres da polícia.

Além da equipe de segurança, a PCB também organizou a Paquistão International Airlines (PIA), uma transportadora nacional do país para ter vôos charter especiais para fãs e equipes participantes disponíveis. Esses vôos se reportarão ao trabalho entre Karachi, Islamabad e Lahore para garantir um transporte suave para jogadores e outros convidados bem conhecidos durante todo o torneio.

A febre do críquete pegou o Paquistão quando o troféu do Masters está se desenvolvendo e os fãs estão esperando ansiosamente o início da ação na quarta -feira, e as empresas relacionadas à empresa estão se reunindo muito antes do jogo de abertura do torneio entre os anfitriões do Paquistão e a Nova Zelândia.

No entanto, muitos no país estão decepcionados por a Índia não jogar suas partidas no Paquistão.

“Isso é decepcionante, porque geralmente há muita admiração pela equipe e jogadores indianos, especialmente a Virata Kohla em nosso país”, disse o vendedor Moit Ahmed no famoso mercado no coração da vida da região de Saddar Karachi.

Moit fica surpreso com a demanda por camisas indianas entre os fãs de críquete, juntamente com o time do Paquistão.

“Virat Kohli definitivamente tem grandes fãs no Paquistão”, disse ele quando os jovens se misturaram na loja, escolhendo várias camisas de equipe.

Kashif, um estudante, disse que sempre admirava Kohli como jogador, bem como por causa de sua humildade.

“Ele é tão mundano em seu comportamento pelo que vemos na mídia”, disse ele.

Siełdzilers no mercado no mercado, que é famoso por vender licenças e cópias originais de camisas de equipe toda vez que um grande críquete ou um evento de futebol ocorre, está claramente feliz que um troféu de campeão esteja ocorrendo no Paquistão.

Com entradas PTI