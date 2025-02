16 Perguntas sazonais de fantasia baixa para NFC + Duo Entrevista RBS RBS | Previsão de fantasia do Yahoo

Continuamos com o nosso calendário de conteúdo de temporada com um golpe absoluto de um episódio. Dalton Del Don se junta a Matt Harmon para identificar 16 perguntas sazonais de baixa fantasia que temos para as 16 equipes da NFC. No final do programa, Harmon compartilha sua entrevista no Rado Row com David Montgomery e Detroit Lions RB Duo, de Jahmyr Gibbs. A dupla discute como os Leões criaram uma cultura de sucesso sob o técnico Dan Campbell.

(3:45) – Perguntas da baixa temporada da Fantasia da NFC

(4:00) – New York Giants

(8:30) – Carolina Panthers

(11:20) – Santos de Nova Orleans

(15:05) – Chicago Bears

(17:45) – San Francisco 49ers

(21:00) – Dallas Cowboys

(24:20) – Atlanta Falcons

(26:00) – Arizona Cardinals

(30:45) – Seattle Seahawks

(36:35) – Tampa Bay Buccaneers

(39:45) – Green Bay Packers

(43:40) – Minnesota Vikings

(46:20) – Los Angeles Rams

(53:53) – Detroit Lions

(55:55) – Comandantes de Washington

(1:01:45) – Filadelfia Eagles

(1:06:05) – Entrevista do Lions RBS

