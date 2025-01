1º T20I: O poder cinquenta de Abhishek Sharma dá à Índia uma vitória enfática sobre a Inglaterra

Abhishek Sharma acertou um 79 de 34 bolas de tirar o fôlego em uma exibição de rebatidas poderosas de tirar o fôlego com boliche disciplinado enquanto a Índia derrotava a Inglaterra por sete postigos no primeiro T20I em Calcutá na quarta-feira. A Índia lidera atualmente a série de cinco jogos por 1-0. Em um dia em que os planos de treinamento de Gautam Gambhir ganharam as manchetes ao atrasar o tão esperado retorno de Mohammed Shami ao críquete internacional, a Índia eliminou a Inglaterra por insignificantes 132 no Eden Gardens, onde a pontuação média nas primeiras entradas é de cerca de 195.

O spinner misterioso Varun Chakravarthy estava no seu melhor, retornando números de 23/3, apoiando habilmente o período recorde do marcapasso esquerdo Arshdeep Singh de 17/2.

Arshdeep não apenas surpreendeu a Inglaterra com sua precisão, mas também entrou no livro dos recordes ao ultrapassar Yuzvendra Chahal (96 postigos) para se tornar o principal tomador de postigos da Índia em T20Is com 97 escalpos.

No entanto, as rebatidas limpas de Abhishek, incluindo cinco de quatro e oito de seis, em meio século de 20 bolas, tiraram o jogo da Inglaterra, enquanto a Índia cruzava para o alvo em estilo impressionante, com 43 bolas de sobra.

Partilhou o terceiro postigo com Tilak Verma (19 não eliminado), que mostrou boa maturidade numa parceria de 84 que alcançou uma taxa de rebatidas de 200.

Abhishek mostrou seu alcance de chutes, acertando um na perna fina no estilo Yuvraj Singh, recuando e acertando outro chute seis vezes no terceiro homem, e então finalizando com um chute direto.

As entradas de 18 corridas reduziram a pressão sobre a Índia e mudaram definitivamente o resultado da partida.

A estratégia da Índia para o postigo final de Archer foi cautelosa, já que Abhishek e Tilak Varma jogaram com maturidade.

Abhishek recebeu uma tábua de salvação aos 29 minutos, quando Adil Rashid desferiu um poderoso chute de retorno.

Aproveitando a trégua, o atacante indiano liberou seu poder ao atacar Rashid com desprezo.

Ele acertou a bola, marcando um limite e dois seis enormes em lançamentos consecutivos para colocar a Índia firmemente no controle.

Abhishek marcou seu meio século de forma espetacular, recebendo a bola curta de Jamie Overton a 140,7 km/h sobre sua perna boa com suprema confiança.

Na metade do caminho, a Índia atingiu 100/2, tornando a meta uma mera formalidade.

A decisão de Gambhir foi confirmada pela excelente execução de seus planos por seu trio de spin, que acertou 5 de 67 em 12 saldos.

Apesar do tempo chuvoso, a Índia entrou na disputa com três jogadores – Ravi Bishnoi (0/23 em 4 saldos), Axar Patel (2/22 em 4 saldos) e Chakravarthy – apoiando um feitiço de abertura ardente de Arshdeep Singh, que quebrou o registro.

O canto do braço esquerdo rapidamente deu o tom ao dispensar ambos os abridores, Phil Salt (0) e Ben Duckett (4), em saldos consecutivos a caminho de seu 2/17 de quatro saldos.

Sua primeira passagem por 3-0-10-2 também o viu superar a marca de Chahal.

O vice-capitão Suryakumar Yadav administrou seus arremessadores de maneira inteligente, garantindo mudanças rápidas e capitalizando seu ímpeto após vencer o sorteio. O campo proporcionou alguma aderência e o orvalho teve um impacto mínimo.

Os problemas da Inglaterra pioraram porque não conseguiram construir uma parceria, com apenas o capitão Jos Buttler mantendo as entradas.

Buttler (68 em 44 bolas) deu uma tacada composta, atingindo cinquenta em 34 bolas, combinando força e precisão para manter a Inglaterra à tona nos destroços.

Chakravarthy virou a maré decisivamente a favor da Índia após o powerplay, encontrando seu ritmo em seu estádio IPL.

Retornando ao seu estádio IPL, o spinner do Kolkata Knight Riders rapidamente dispensou Harry Brook (17) e Liam Livingstone (0) antes de finalmente mandar Buttler de volta, quebrando a resistência da Inglaterra.

Ravi Bishnoi completou o ataque lindamente com um período apertado de 0/22 em quatro saldos, enquanto Axar Patel se recuperou de um início ao fim instável com números de 2/22, incluindo uma estreia.

Os spinners dominaram nos saldos intermediários, sofrendo apenas 25 corridas e conseguindo dois postigos cruciais entre os saldos 10 e 15. Os batedores ingleses não conseguiram tirar os pulsos.

O infortúnio da Inglaterra foi agravado pela seleção imprudente de chutes.

O jovem Jacob Bethell (7) evitou uma chance de Chakravarthy, mas não conseguiu convertê-la, calculou mal um chute no meio do poste e se tornou a primeira vítima de Hardik Pandya.

Pandya foi inicialmente um golpe caro em 18 corridas, enquanto Buttler o esmagou em quatro limites, mas Suryakumar habilmente o virou quando ele arremessou de forma limpa na morte e terminou com números de 2/42.

A Inglaterra finalmente foi eliminada na última entrega, quando Mark Wood sofreu um.

Apesar de um contra-ataque precoce de Brook e Buttler, a Inglaterra nunca se recuperou dos dois golpes de Chakravarthy.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)