2 Commanders I giocatori non si sono allenati mercoledì

I Washington Commanders vengono da un’emozionante vittoria sui Tampa Bay Buccaneers durante il Wild Card Weekend.

Quando sembrava che i Buccaneers si sarebbero dati una possibilità ai tempi supplementari, forse un’opportunità per vincere la partita, i Comandanti hanno trovato un modo.

Questo è stato un tema comune per i Buccaneers in questa stagione, guidati dal presunto Rookie offensivo dell’anno Jayden Daniels.

Daniels è pronto per un’altra partita difficile questo fine settimana mentre i Commanders affronteranno i Detroit Lions.

I Lions sono stati duri tutto l’anno e i comandanti avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile per sconfiggerli.

Sfortunatamente per i Commanders, avevano due giocatori che non si sono allenati mercoledì prima di questa partita, come ha sottolineato Nicki Jhabvala su X.

Bobby Wagner DNP di nuovo per un infortunio alla caviglia.

Bobby Wagner e Jordan Magee sono stati elencati come DNP nel rapporto sugli infortuni, il che non è di buon auspicio per le loro possibilità questo fine settimana.

Hanno ancora qualche giorno per riprendersi, ma questo rapporto non è incoraggiante.

Sarà interessante vedere come andranno le cose per i Comandanti in questo incontro anche con Wagner in gioco.

L’attacco dei Lions è potente e, se vogliono avere qualche possibilità di vincere questa partita, i Comandanti dovranno avere tutte le mani in mano.

