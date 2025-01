2 indianos incluídos quando a ICC anuncia a equipe feminina ODI do ano de 2024

Laura Wolvaardt é a capitã da Equipe ODI Feminina do Ano de 2024 da ICC.

Em 24 de janeiro, o ICC anunciou a equipe feminina do ano do ODI de 2024, nomeando a sul-africana Laura Wolvaardt como capitã da equipe.

Wolvaardt conquistou seu lugar ao ser o segundo maior artilheiro do WODI em 2024, com 697 corridas. O artilheiro do WODI no ano passado foi Smriti Mandhana, da Índia.

A ordem intermediária da equipe ODI Feminina da ICC de 2024 é dominada por versáteis de classe mundial.

No número 3 está o capitão do Sri Lanka Chamari Athapaththu, que marcou 458 corridas e conseguiu nove postigos em apenas nove jogos. Ela é seguida pela versátil jogadora de spin bowling das Índias Ocidentais, Hayley Matthews, que acumulou 469 corridas e conquistou nove postigos em apenas sete partidas.

A lendária jogadora de boliche sul-africana Marizanne Kapp, que pegou 12 postigos e marcou 114 corridas, e a jogadora de spin bowling australiana Ashleigh Gardner, que marcou 269 corridas e pegou 20 postigos em 12 partidas, formam a espinha dorsal do time.

A equipe tem mais poder de fogo na ordem média-baixa com a australiana Annabel Sutherland (369 corridas e 13 postigos em 12 partidas) e a guarda-postigo da Inglaterra Amy Jones (382 corridas e 15 expulsões em 12 partidas) na lateral.

Deepti Sharma da Índia, que conquistou 24 postigos e marcou 186 corridas em 13 partidas, está na lista. E o mesmo acontece com a dupla inglesa Sophie Ecclestone (21 postigos em 11 partidas) e Kate Cross (19 postigos em 13 partidas).

Equipe ODI Feminina do Ano de 2024 da ICC:

Smriti Mandhana, Laura Wolvaardt (C), Chamarti Athapaththu, Hayley Matthews, Marizanne Kapp, Ashleigh Gardner, Annabel Sutherland, Amy Jones (WK), Deepti Sharma, Sophie Ecclestone, Kate Cross

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.