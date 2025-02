2 squadre che mostrano interesse per il commercio per Paul George

È stato con loro per meno di un’intera stagione, ma potrebbe finire il tempo di Paul George con Philadelphia 76ers?

Le cose non sono state molto buone a Filadelfia e c’è la possibilità che George possa lasciare la squadra dopo aver giocato solo 30 partite con loro.

Secondo Keith Pompey, via Nbacentral, sia Atlanta Hawks che Golden State Warrior “mostrano interesse” a George.

Questo interesse verrà trasformato in un’offerta reale e si prenderà i Sixer?

Atlanta Hawks e Golden State Warriors mostrano interesse per Paul George, per @Pompeyonsixers pic.twitter.com/mwjoyfclfh – nbacentral (@thedunkcentral) 4 febbraio 2025

George ha fissato una media di 17,1 punti, 5,6 rimbalzi e 4,7 assist durante la stagione 2024-25.

Tuttavia, ha nuovamente perso le partite a causa di infortuni ed è apparso solo in 30 partite.

Certo, non è l’unico e la squadra è stata afflitta da infortuni per tutta la stagione.

Sono attualmente undicesimo seme in Oriente con un record di 19-29.

La loro stagione complicata ha persone a chiedersi se Filadelfia apporterà cambiamenti prima della scadenza.

Quando George è venuto alla squadra in estate, la gente lo ha visto come il pezzo mancante di cui i Sixer avevano bisogno, ma le cose non sono state fluide come previsto.

I guerrieri volevano George durante l’alta stagione, ma non potevano competere con Sixers.

Le cose sono cambiate e potrebbero essere fortunati questa volta?

Cosa sarebbero i guerrieri e i falchi sarebbero disposti a schierarsi per ottenere George?

I 76 si terranno sui loro piani per un grande tre con George, Joel Embiid e Tyrese Maxey o ascoltare le offerte prima della scadenza di giovedì?

Alcuni mesi fa, l’idea sembrava inquietante, ma questa stagione è stata brutale e l’opportunità non dovrebbe essere completamente contata.

PROSSIMO: Stephen A. Smith non trattiene i suoi pensieri sui 76