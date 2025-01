2 squadre considerate candidate per Dark Horse a Jimmy Butler

Phoenix Suns è legato a Jimmy Butler da quando la star di Miami Heat ha chiarito che vuole essere scambiato.

Suns ha attirato alcuni movimenti dietro le quinte per acquistare Butler, ma finora non è stato fatto alcun accordo.

Nel frattempo, un paio di squadre di cavalli oscuri sono nella miscela per Butler.

Secondo Evan Sidery, Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks “si intrecciano come collezionisti di cavalli scuri potenzialmente gravi” per Butler.

“Entrambe le squadre possono costruire un accordo in grado di battere Suns dall’essere in grado di assicurarlo. Se Memphis o Milwaukee acquisissero Butler, potrebbe diventare un vero affitto per inseguire un titolo ”, ha scritto Sirery.

Grizzlies e dollari si intrecciano come comunità di cavalli scuri potenzialmente gravi per Jimmy Butler. Entrambe le squadre possono costruire un accordo in grado di battere Suns dall'essere in grado di assicurarlo. Se Memphis o Milwaukee acquisissero Butler, potrebbe diventare un vero affitto per inseguire un titolo.

Secondo quanto riferito, Butler ha detto che non giocherà per Grizzlies, anche se alla fine non ha nulla da dire dove sta andando.

Ora che ha bruciato tutti i suoi ponti a Miami, dovrebbe considerarsi fortunato se il front office non lo avesse mandato alla sua destinazione meno desiderata.

Grizzlies e Bucks vedrebbero Butler come un “affitto”, che poteva aiutarli a chiedere un campionato quest’anno prima che andassero avanti poco dopo.

Per quanto riguarda il caldo, hanno presumibilmente cambiato il loro atteggiamento e sono disposti a prendere pacchetti più piccoli in cambio di Butler.

Si sono stancati delle partite e lo hanno sospeso indefinitamente fino a quando non ricevono un appuntamento.

Grizzlies e dollari sono sicuramente insieme le loro offerte e presto verranno al caldo.

Con la scadenza commerciale a poco più di una settimana di distanza, l’orologio ticchetta e non hanno molto tempo.

Il prossimo capitolo di Butler sarà rivelato presto.

