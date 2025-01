2 squadre sono considerate le più forti pretendenti per Nikola Vucevic

Nikola Vucevic dei Chicago Bulls è stato una doppia macchina in questa stagione e se ne è parlato come di una potenziale risorsa commerciale per Chicago.

Pertanto, non sorprende sapere che due delle più grandi squadre del campionato potrebbero provare ad acquisirlo.

Evan Sidery riferisce che i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors sono considerati i più forti pretendenti commerciali per Vucevic.

I Lakers e i Warriors sono entrambi in grado di eguagliare il suo stipendio di 20 milioni di dollari, ma non è chiaro quale squadra avrà la meglio in questa situazione.

I Lakers e i Warriors sono considerati i più forti pretendenti commerciali per Nikola Vucevic. Entrambe le squadre possono eguagliare lo stipendio di 20 milioni di dollari di Vucevic nelle trattative con i Bulls utilizzando contratti diversi. Chicago probabilmente finirà per accontentarsi del capitale del secondo turno su Vucevic. pic.twitter.com/Xc0hnbIT9Y — Evan Sidery (@esidery) 13 gennaio 2025

Vucevic ha una media di 20,3 punti e 10,2 rimbalzi a partita e tira con il 55,8% dal campo.

Potrebbe essere di grande aiuto per i Lakers o i Warriors, ed è solo questione di quale squadra sarà in grado di mettere insieme un pacchetto migliore per i Bulls.

Chicago è la decima squadra dell’Est con un record di 18-21 e potrebbero concludere alcuni accordi prima della prossima scadenza commerciale.

Vucevic potrebbe non essere l’unico Toro diretto verso una nuova posizione prima del 6 febbraio.

Secondo quanto riferito, Lakers e Warriors stanno guardando una serie di altri giocatori, quindi c’è una possibilità che nessuno dei due ingaggi Vucevic, ma sicuramente riempirebbe un vuoto che hanno entrambe le squadre.

Vucevic è con i Bulls da cinque stagioni e ha segnato una media di 18.4 punti e 10.8 rimbalzi.

C’è stato un tempo in cui sembrava che sarebbe sempre stato un membro dei Bulls, ma il front office è pronto a fare una mossa e lasciarlo andare.

Ma lo faranno solo per una squadra che gli dà tutto quello che vogliono.

Saranno i Lakers, i Warriors o un cavallo oscuro a cui non pensiamo?

