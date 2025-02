2024-25 Campionati NBA: Thunder Popular; Lakers sorge dopo il negozio Doncic

La stagione NBA è più vicina alla pausa All-Star.

Boston Celtics è diventato campione della NBA 18 volte alla fine dell’ultima stagione, quando aveva colpito Dallas Mavericks in cinque partite nella finale della NBA del 2024.

Ma il percorso per un altro campionato non è una torta con diversi concorrenti reali in entrambe le conferenze.

Ecco una panoramica delle probabilità del titolo NBA in Draftkings Sportsbook il 2 febbraio.

2024-25 vincitore delle finali NBA:

Oklahoma City Thunder: +235 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 33,50)

Boston Celtics: +250 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 35)

New York Knicks: +850 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 95)

Cleveland Cavaliers: +900 (scommessa $ 10 per vincere $ 100)

Denver Nuggets: +1500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 160)

Los Angeles Lakers: +2000 (Bet $ 10 vince un totale di $ 210)

Memphis Grizzlies: +2200 (scommessa $ 10 per vincere $ 230)

La Clippers: +2500 (BET $ 10 vince un totale di $ 260)

Milwaukee Bucks: +2800 (scommessa $ 10 per vincere $ 290)

Minnesota Timberwolves: +4000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 410)

Dallas Mavericks: +4000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 410)

Phoenix Suns: +4000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 410)

Houston Rockets: +4500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 460)

Philadelphia 76ers: +5000 (scommessa $ 10 per vincere $ 510)

Golden State Warriors: +6000 (BET $ 10 vince un totale di $ 610)

Indiana Pacers: +10000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 1.010)

Sacramento Kings: +13000 (scommessa $ 10 in totale $ 1,310)

Orlando Magic: +15000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,510)

Miami Heat: +20000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2 010)

Detroit Pistons: +50000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 5 010)

Atlanta Hawks: +60000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 6.010)

San Antonio Spurs: +60000 (scommessa $ 10 per vincere $ 6 010)

Pellicani di New Orleans: +100000 (BET $ 10 vince un totale di $ 10 010)

Washington Wizards: +100000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 10 0010)

Utah Jazz: +100000 (scommettendo $ 10 per vincere $ 10 0010)

Toronto Raptors: +100000 (scommessa $ 10 per vincere $ 10 0010)

Portland Trail Blazers: +100000 (scommessa $ 10 per vincere $ 10 0010)

Chicago Bulls: +100000 (scommessa $ 10 per vincere $ 10 0,010)

Charlotte Hornets: +100000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 10 0010)

Brooklyn Nets: +100000 (scommessa $ 10 per vincere $ 10 0010)

Il mondo della NBA ha scosso intorno a mezzanotte ET di domenica quando questa notizia è caduta:

Con questa notizia, i coefficienti di Lakers sono passati a +2500 e poi sono passati rapidamente a +2000. Ora sono al sesto posto sulla ODSBoard quando 11 ° alla fine della scorsa settimana, +3500.

Alla fine della scorsa settimana a Dallas, era +1800, sesto nel governo. Ora è +4000, 12 con un fattore.

Prendiamo Jason McIntyre Per alcune scelte futures a partire dal 12 novembre.

New York Knicks: +1000 (al momento della selezione)

Alcune settimane durante la stagione, i coefficienti di Knicks sono misteriosamente caduti da +725 a +1000. Devo afferrarlo. Knicks ha due nuovi principianti e due amici che giocano minuti in panchina che non erano con la squadra l’anno scorso. A differenza dei Celtics, ha molti volti nuovi. Hanno anche due fattori di ciclo chiave sani (prezioso Achiuwa, Mitchell Robinson). Con una forza completa, questa squadra è un vero problema per i Celtics.

Denver Nuggets: +1100 (al momento della selezione)

Sto cercando valore e poiché i Nugget erano +750, ma il mercato li vende a causa del lento inizio, prenderò sicuramente la squadra con il miglior grande uomo del campionato. I Nugget sono iniziati 0-2, quindi Nikola Jokic ha deciso di fare tutta la squadra perché questa situazione non può essere accettata. Jokic ora guida i punti di pepita, rimbalzi, assistenza, rubare e blocchi. Ma soprattutto, Michael Malone sembra adottare giovani ragazzi e se ha intenzione di interpretare Peyton Watson e Julian Strawter 20 minuti a notte, lo è grande Firma in avanti.

Milwaukee Bucks: +3000 (al momento della selezione)

Non amavo i dollari arrivare in questa stagione e sono miserabili presto. The Guard Gaming è stato scomodo: hanno recentemente iniziato la guardia di Ryan Rollins e AJ Green; Questi non sono quasi nessuno degli amici della NBA – e le lesioni sono un problema. Ma se stai cercando montagne d’argento, hanno ancora Giannis Antetokounmpo. Scenario di tempesta completa: Khris Middleton ritorna sano e indietro vicino alla vecchia forma; Gary Trent Jr. sta cambiando le stelle che tutti pensavano di essere al liceo; Andre Jackson, ex straordinario UCononn, si manifesta di conseguenza.

Aumento Sport Le ultime notizie NBA E altri sport.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox SportsE segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!