2024-25 coefficienti NBA: quando Steph Curry produce 4000. 3?

Quel titolo suona, giusto? Simile al negozio Mavericks-Lakers?

Bene, proprio come quello scambio di successo, questa è anche l’icona di Warriors Effective Steph Curry è in cima ai suoi 4000.

Curry è ampiamente considerato il miglior tiratore nella storia della NBA e i numeri lo portano.

Diamo un’occhiata alle probabilità quando Curry farà il 3000 Draftkings Sportsbook a 3 pointer il 17 febbraio.

Quando Curry fa 4000. Il 3-pointer della sua carriera nella stagione regolare?

3/15 contro Knicks: +400 (i migliori $ 10 vince un totale di $ 50)

3/17 vs. Nugget: +400 (i migliori $ 10 vince un totale di $ 50)

3/18 vs. dollari: +500 (i migliori $ 10 vittorie $ 60)

3/20 contro rapaci: +600 (migliori $ 10 vince un totale di $ 70)

3/13 vs. Kings: +600 (i migliori $ 10 vince un totale di $ 70)

3/22 vs. Hawks: +900 (i migliori $ 10 vince un totale di $ 100)

3/10 vs. blazer: +1300 (i migliori $ 10 vince un totale di $ 140)

3/25 vs. Heat: +1500 (i migliori $ 10 vince un totale di $ 160)

Dal 17 febbraio, Curry ha combinato 3.948 punti regolari della stagione 3.

In questa stagione, Curry ha 201 di 3 anni, il terzo più in campionato dietro Anthony Edwards e Detroit Malik Beasley. Tuttavia, Curry guida il campionato in 3 punti da 4,4 a partita, mentre Edwards ha giocato in 54 partite, Beasley ha giocato in 55 e Curry ha giocato 46.

Curry ha bisogno di 52 3 per raggiungere 4.000, il che significa che se mantiene un ritmo accurato, raggiungerà un risultato in 12 partite quando i Warriors giocheranno Knicks il 15 marzo, supponendo che giocherà nelle prossime 13 partite.

Ha realizzato quattro o più 3 puntatori nel gioco 31 volte in questa stagione.

Per impostare il successo a 3 punti di Curry nel contesto, l’elenco di tutti i tempi è James Harden, l’unico giocatore nella storia della NBA con oltre 3.000 3 punti.

È 3.083, quasi 900 in meno del curry.

Altri giocatori attuali vicini alla lista sono Damian Lillard 2.760, Klay Thompson 2.627, LeBron James, 2.517 e Paul George 2 335 – tutti dietro il curry.

Curry ha guidato il campionato in 3 puntatori che hanno stabilito un record otto volte, tutto nelle ultime 12 stagioni. Harden ha superato la lega tre volte (il secondo numero più alto di sempre) negli ultimi 12 anni.

