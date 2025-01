2024-25 coefficienti NBA: veto dai playoff di Mavericks Miss

Jason McIntyre L’ospite di analisti di scommesse sportive di mandria e volpe

Esso Dallas Mavericks L’anno scorso, c’è stata una grande corsa ai playoff, facendo due negozi qualificati in ritardo nel febbraio 2024 e imprigionando il titolo di quinto seme della West Conference.

Hanno perso Celtics Nella finale NBA 4-1 ma al centro Luka Doncic E Kyrie IrvingTutti i segni hanno suggerito che questa è la squadra dominante per i prossimi anni. Voglio dire, un anno fa questa settimana Doncic ha perso 73 punti con un profitto FalchiSinistra

Ma gli infortuni sono stati danneggiati da loro quest’anno e ci sono meno di 35 partite durante la stagione, è tempo di iniziare a guardare le loro probabilità NO Fai i playoff.

Dopo che Luka ha abbassato il vitello con un infortunio a Natale, Mavas ha lottato. Prima dei profitti il ​​27 gennaio e il 29 gennaio in due campionati nella peggior squadra Washington E New Orleans, Il loro recente record è stato 5-11.

La combinazione di problemi MAV è quello Dereck vivaceIl debuttante, che era fondamentale per i playoff dell’anno scorso, si è anche abbassato con un infortunio alla caviglia.

Vediamo spesso questo: le squadre che vanno al campionato in qualsiasi sport sono esaurite dalla corsa dell’anno scorso e alla fine fanno fatica a tornare nella terra promessa.

Questo chiaramente non è preoccupato NFL Kansas City Mainsche giocano al Super Bowl Lix tendono ad essere terzo nel loro lombardo di fila.

Quindi ora Mavit sta scivolando dagli investimenti della West Conference e non vi è alcun programma per il ritorno di Doncic. Sono ottavo in Occidente, solo 1,5 partite prima dell’11 ° posto al Golden State.

I soli sono nel trading di Jimmy Butler, che penso li aiuti a fare velocità leggera. Timberwolves, che si perde in 8-10 posti per la maggior parte della stagione, ha iniziato a scoprire le cose dopo il commercio di Karl-Anthony City in bassa stagione. Clippers ha appena recuperato Kawhi Leonard.

E i Warriors sembrano riposare la loro stella per la seconda metà della stagione.

Kings Muddy Foto con le voci di De’aaron Fox, ma sembra che non andrà da nessuna parte prima della scadenza ed è più probabile che venga trasferito dalla bassa stagione. Dopo aver sparato all’allenatore Mike Brown, hanno corso caldo, tra cui 11 12 partite in una gamba.

Mavit spera che Doncic possa tornare prima della pausa All-Star, forse 12 o 13 febbraio. Ma non è saggio riportarlo al gioco o due e poi fare una pausa di otto giorni. Forse Irving può trasportare temporaneamente Dallas, ma ricordiamo che non ha giocato oltre 58 partite negli ultimi cinque anni.

Puoi scommettere su Mavs sì/non nei playoff e far perdere +154 le conseguenze. Suonare non è conteggiato. Devono davvero giocare tra i primi otto della serie.

Seleziona: MAVS (+154) per non fare i playoff

Jason McIntyre è un analista di scommesse sportive Fox che scrive anche su NFL e NBA. Prima di arrivare a Fox, ha creato un grande vantaggio sul sito Web. Seguila su Twitter @ Jasonrmcintyre .

