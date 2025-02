2024-25 coefficienti NBA: Veto Luke, LeBron’s Lakers vince a ovest

Jason McIntyre L’ospite di analisti di scommesse sportive di mandria e volpe

Perché dovresti scommettere sui Lakers per vincere l’Occidente?

La scorsa settimana, i Dallas Mavericks hanno sbalordito il mondo della NBA quando sono passati al denaro di Luka Dončić, al miglior giocatore della NBA negli ultimi tre anni-Anthony Davis, ai Lakers di Max Christie e al prossimo primo turno.

Il negozio ha effetti sismici per anni, ma l’attenzione è a breve termine.

Luka e LeBron, due generazioni di generazioni che hanno bisogno di una palla in mano, possono lavorare insieme?

Ovviamente, la risposta è sì.

C’è un sudore, proprio come ogni paio di storia di basket, ma questo dovrebbe funzionare così tanto che dovresti mettere i soldi sui laghi per vincere l’Occidente.

Attualmente, i Lakers sono +900 per raggiungere la finale NBA, che è significativamente dietro OKC Thunder (-105) e Denver Nuggets (+550).

Sì, Oklahoma City sembra incredibile. Statisticamente, il tuono è Yuggenaut. Sono quinti in efficienza offensiva e prima in difesa. Sono costruiti come una stagione regolare, 11 giocatori molto bravi e fame di fare profondi playoff dopo essere rimbalzati l’anno scorso al secondo turno senza essere nell’interesse del diritto della casa.

Ma ricorda, hanno perso con Luka Dončić.

Se hai dimenticato la serie, ecco un breve riassunto.

Mavs ha perso la partita 1, poi Dončić è tornato con 29-10-7 partite 2 vittorie. Mavs ha perso Game 4 e Dončić è tornato nella partita del 31-11-10 su 5 strade.

In breve, Thunder non ha una risposta a lui. No Lu Dort, No Alex Caruso e certamente Jalen Williams.

I Lakers sono sotto -Dogs e SGA May vince il premio NBA MVP, ma i primi due giocatori sul pavimento sono James e Dončić.

Rachel Nichols rompe il debutto di Luka Doncic con Los Angeles Lakerina LeBron James

Denver ha iniziato lentamente ma è tornato vicino alla cima degli investimenti, guidati da Nikola Jokić, una neve senza pari. È inarrestabile, poiché Anthony Davis non può fermarlo.

Jokić è in media 28-16-9 l’anno scorso in una vittoria della serie 4-1 su Lakers e ha sparato il 59% dal campo.

Quindi, in media, Jokić era 29-11-7 contro Rudy Gobert nel secondo turno e le pepite sono scomparse.

Il fatto è che nessuno smette di Jokić. È andato a 7-7 partite alle 7 a casa e hanno perso.

Sì, è un grosso problema per i laghi che non hanno corpi per rallentare il Joker. Ma la domanda intelligente è se i Lakers possono rallentare Jamal Murray e avere abbastanza crimini per eliminare le pepite.

Con Dončić? Certo che lo fanno.

La salute è di fondamentale importanza, ma quando no? Lakers ha – per dare o fare – 25 partite per scoprire il prosciutto del nuovo gruppo, ed è molto tempo per prepararsi ai playoff.

Tutti non hanno smesso di dubitare di James 15 anni fa?

Jason McIntyre è un analista di scommesse sportive Fox che scrive anche su NFL e NBA. Prima di arrivare a Fox, ha creato un grande vantaggio sul sito Web. Seguila su Twitter @ Jasonrmcintyre .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!