2024-25 Liga dos Campeões e um novo formato, explicou: Manchester City Land Bayern Munique ou Real Madrid

A primeira fase da liga da UEFA Champions League terminou, e a perspectiva da eliminação agora é muito mais clara. O Manchester City evitou o desastre, o Liverpool chefiou a tabela de fases da liga, e nós conseguiremos o Manchester City contra o Real Madrid ou o Bayern de Munique nos playoffs.

O sorteio de sexta -feira detalhará o caminho para a final da Liga dos Campeões na Allianz Arena, em Munique, em 31 de maio, já que quem jogará quem ainda está nos 16 permanece instável.

É isso que você deve saber:

Playoffs redondos de cnauout: possíveis acessórios

16 Rodada de suporte: possíveis acessórios

Quem avançou para a rodada 16 com a extremidade superior?

Liverpool Os possíveis oponentes na rodada 16: PSG, Benfica, Mônaco, Brest

Barcelona Os possíveis oponentes na rodada 16: PSG, Benfica, Mônaco, Brest

Arsenal Possíveis oponentes nos 16: Milão, Feyenoord, Juventus2

Enterrar Os possíveis oponentes nos 16: Milão, PSV, Feyenoord, Juventus

Atlético de Madrid Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid, Bayern de Munique, Celtic, Manchester City

Bayer Leverkusen Os possíveis oponentes nos 16: Real Madrid, Bayern de Munique, Celtic, Manchester City

Lille Os possíveis oponentes nos 16: Atalanta, Borussia Dortmund, Sporting, Club Brugge

Aston VillaOs possíveis oponentes em 16: Atalanta, Borussia Dortmund, Sporting Brugge

Como os playoffs da fase de eliminação funcionam?

As equipes ocuparam o nono a 16 no final da fase da liga será plantada e se sentarão contra uma das equipes não plantadas. Cada equipe semeada terá quatro oponentes em potencial e descobrirá seu verdadeiro inimigo no sorteio de sexta -feira antes de participar de uma série de duas pernas.

A equipe semeada será o apresentador da segunda etapa e a equipe com maior pontuação agregada avançará para a rodada de 16, com tempo extra e penalidades que estão chegando se a pontuação agregada estiver empatada.

Aqui estão as partidas predeterminadas para as equipes que jogarão nos playoffs da fase de qualificação.

Atalanta Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Esporte, Club Brugge

Borussia Dortmund Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Esporte, Club Brugge

real Madrid Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Celtic, Manchester City

Bayern de Munique Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Celtic, Manchester City

Milão Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Feyenoord, Juventus

Psv Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Feyenoord, Juventus

PSG Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Mônaco, Brest

Benfica Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Mônaco, Brest

Mônaco Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: PSG, Benfica

Plugue Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: PSG, Benfica

Feyenoord Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Milão, psv

Juventus 'Possíveis oponentes nos playoffs batidos: Milão, psv

céltico Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Real Madrid, Baviera de Munique

Manchester City Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Real Madrid, Baviera de Munique

Esportes Possíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Atalanta, Borussia Dortmund

Brugge ClubPossíveis oponentes no nocaute dos playoffs: Atalanta, Borussia Dortmund

Como o equipamento se qualifica para nocautes?

Na fase da liga de 36 team, as equipes que terminam entre os oito primeiros serão adeus e serão classificadas diretamente para as 16 que as equipes ocuparam no 25º lugar ou serão eliminadas mais baixas. Ao contrário das edições anteriores da Liga dos Campeões, nenhum time cairá na UEFA Europa League.

Existem objetivos fora e as equipes do mesmo país podem atingir?

A regra dos objetivos dos visitantes não se aplicará e não haverá restrições às equipes do mesmo país que brincam entre si.

Como funciona as 16 rodadas?

As equipes que terminaram a fase da primeira a oitava liga classificada serão plantadas nesta rodada, enquanto as equipes que avançaram nos playoffs da fase de eliminação não serão semeadas. As regras da rodada anterior são aplicadas e também haverá correspondências predeterminadas que criarão o suporte. No entanto, há uma recompensa adicional para as equipes que terminaram a fase da liga entre as quatro primeiras, elas essencialmente terão seus próprios quadrantes de apoio e não enfrentarão até os últimos estágios da competição.

Aqui estão as partidas predeterminadas para a rodada 16.

Embalagem A: 1/2 vs. Vencedor IV

Lei B: 3/4 vs. Vencedor III

Embalagem C: 5/6 vs. Vencedor II

Jogue D: 7/8 vs. Vencedor i

Datas -chave da Liga dos Campeões