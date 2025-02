2024-25 NBA Conference Title Odds: quali squadre fanno la finale NBA?

Credi o no, la linea di frame NBA è quasi finita in quanto termina il 13 aprile.

A quel punto, tutti gli occhi sono dove le squadre arrivano alla finale della NBA.

I Celtics possono arrivare alle finali per la terza volta in quattro anni? Dallas può fare la comparsa di un’altra finale consecutiva, ma questa volta senza Luka Dončić?

Diamo un’occhiata alle probabilità dei vincitori della Eastern Conference e della Western Conference in Draftkings Sportsbook dal 17 febbraio.

Vincitore della Eastern Conference

Celtics: -105 (scommessa $ 10 per vincere $ 19,52)

Cavaliers: +250 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 35)

Knicks: +425 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 52,50)

Bucks: +1200 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Cosa sai: Come affermato, Celtics ha realizzato gli ultimi due negli ultimi tre anni e perso nelle finali della Eastern Conference in sette partite nel secondo anno. I Celtics hanno concluso la scorsa stagione con il miglior record della NBA, ma sono lungi dall’essere seduti a 5,5 partite finora dietro Cleveland il 17 febbraio. Tuttavia, Cavs, Knicks e Bucks contro questa stagione, Boston vanta 7-1 combinato. L’Eastern è stato un po ‘una miscela dell’ultimo decennio. Solo due volte è il seme n. 1 che ha raggiunto le finali. Il seme n. 2 l’ha fatto quattro volte, il seme n. 3 lo ha fatto una volta, il seme n. 4 lo ha fatto una volta, n. 5 il seme lo ha fatto una volta e il n. 8 l’ha fatto una volta.

Vincitore della West Conference

Thunder: +105 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 20,50)

Nuggets: +600 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Lakers: +700 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 80)

Grizzlies: +1100 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 120)

Warriors: +1400 (scommessa $ 10 per vincere $ 150)

Clippers: +1500 (BET $ 10 vince un totale di $ 160)

Mavericks: +1800 (scommessa $ 10 per vincere $ 190)

Wolves: +2000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 210)

Rockets: +2000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 210)

Cosa sai: Le cifre occidentali sono un po ‘più competitive dell’Est in questa stagione, considerando che il vincitore della scorsa stagione (Dallas) è attualmente ottavo nella classifica e stanno combattendo per il parco giochi. OKC ha guadagnato i migliori semi la scorsa stagione, ma ha perso contro il Maverick leader di Dončić nel secondo turno. Tuttavia, Dončić è ora membro di Lakers insieme a LeBron James. A differenza dell’est, il seme n. 1 ovest è andato in finale sei volte negli ultimi 10 anni. Il seme n. 2 è andato due volte e il seme n. 3 e 5 semi sono andati una volta.

