2025-26 coefficienti MVP NFL, competizione: Josh Allen, Lamar Jackson Open contemporaneamente

Associated Press ha iniziato a assegnare il premio NFL MVP nel 1957 e Buffalo Bills difensore Josh Allen è l’ultimo vincitore del prestigioso onore ed è stato incoronato come il miglior giocatore in campionato 2025 NFL Honolation Giovedì sera.

Allen è stato il favorito per vincere il premio per gran parte dell’anno, mantenendo le migliori probabilità per un po ‘di tempo. Ma Lamar Jackson Un gioco incredibile nella seconda metà della stagione ha reso una competizione.

Il voto si è concluso principalmente dal 2016 quando Matt Ryan ha attraversato Tom Brady.

Allen ha ricevuto 27 primi posti per i 23 di Jackson e Allen si è concluso con 383 punti. Tuttavia Baltimora Ravens Il quarterback è stato nominato per l’All-Pro della prima squadra, che ha reso il Buffalo Signal il primo vincitore Direct MVP del chiamante, che non è dopo il John Elway della prima squadra nel 1987.

Tuttavia, Vegas è entrambi difensori nella scheda vincendo il premio per la prossima stagione.

Diamo un’occhiata ai coefficienti MVP della prossima stagione nel libro sportivo drammatico dal 7 febbraio.

2025-26 coefficienti di celebrazione del premio NFL NFL

Josh Allen – Fatture : +500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 60)

Lamar Jackson – Orecchie : +500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 60)

Joe Burrow – Bengala : +650 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Jayden Daniels, comandanti: +650 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Patrick Mahomes – Maestri : +800 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 90)

Justin Herbert, Chargers: +2200 (scommessa $ 10 per vincere $ 230)

Jordan’s Love, Packers: +2200 (scommessa $ 10 per vincere $ 230)

CJ Stroud, texani: +2500 (BET $ 10 vince un totale di $ 260)

Baker Mayfield, Bucananeers: +2500 (BET $ 10 vince un totale di $ 260)

Kyller Murray, Cardinals: +2500 (BET $ 10 vince un totale di $ 260)

Caleb Williams, Bears: +2800 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 290)

Jalen Hurts, Eagles: +2800 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 290)

Dak Prescott, Cowboys: +3000 (Bet $ 10 vince un totale di $ 310)

Le prime probabilità non maner sono Jahmyr Gibbs (+7500) e Saquo Barkley (+8000).

Derrick Henry e Christian McCaffrey entrambe le slot di carte sono il prossimo +10000.

L’ultima fine del premio è stata la fine del premio nel 2012, seguita da Adrian Peterson, Ladainia di Tomlinson nel 2006, Shaun Alexander nel 2005 e Marshall Faulk nel 2000.

