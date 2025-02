2025 Ambetter Health 400 apostas, probabilidades, predigons: três seleções de comprimentos da NASCAR no Atlanta Motor Speedway

Após a corrida da temporada em Daytona, a NASCAR Cup Series se muda para o Atlanta Motor Speedway para 2025 Ambetter Health 400. A corrida de domingo começa às 15:00 ET na pista de asfalto de 1,54 milhas, com os motoristas competindo mais de 260 voltas. William Byron se tornou o quinto piloto a vencer Daytona 500 consecutivos há uma semana, mas é um tempo de NASCAR 22-1 nas últimas chances de 2025 Ambetter Health 400. No topo da NASCAR 2025 em Atlanta Odds está Ryan Blaney (15 -2), que venceu esta corrida em 2021 e começará no post. Está logo à frente de Joey Logano (10-1), o campeão de 2023 no Atlanta Motor Speedway. O vencedor da corrida em defesa é Daniel Suárez, um longo comprimento de 22-1 para quem faz 2025 NASCAR na melhor apostas de Atlanta. O último clima de Atlanta está pedindo céu nublado e temperaturas nos anos 50. Veja as mais recentes probabilidades de Atlanta Nascar, Seleções, acessórios e muito mais aqui, todos um modelo que simulou cada retorno da corrida 10.000 vezes.

Fazer previsões 2025 Ambetter Health 400 pode ajudar a formar não apenas as seleções Ambetter Health 400, mas também acessórios e confrontos da NASCAR. Quais fabricantes estão preparados para começar nesta temporada? O modelo avançado da NASCAR da Sportsline, que alcançou um colossal vencedor da 19ª corrida, revelou suas previsões da NASCAR para 2025 Ambetter Health 400, Identifique quatro motoristas com probabilidades de 16-1 ou mais para fazer uma corrida séria na bandeira quadriculada.

Top ABETTER Health 400 Sleeper Você seleciona 10.000 simulações

William Byron (22-1)

Byron tem muito a seu favor no domingo, o que torna suas longas chances de surpreender. Ele virá do máximo para vencer em Daytona pelo segundo ano consecutivo e mais pertinente para a corrida de domingo, ele é ex -vencedor no Atlanta Motor Speedway. Na verdade, ele venceu duas vezes nesta pista durante suas últimas seis vagas, e nenhum motorista no campo Ambetter Health 400 de 2025 tem mais vitórias em Atlanta. Se você tirar alguns acidentes que seu carro nº 24 sofreu na pista recentemente, Byron tem uma extremidade média de 7,0 em suas últimas quatro corridas na pista, com três primeiros primeiros nesse período.

Christopher Bell (20-1)

Bell flertou com um campeonato da Copa da Copa em cada uma das últimas três temporadas, com o terceiro, quarto e quinto. Bell teve um quarto lugar na corrida de outono de 2024 em Atlanta e terminou em terceiro em sua visita de primavera de 2023 a esta pista. Em geral, ele esteve em uma corrida sensacional e tem 10 melhores resultados em suas últimas 13 corridas em qualquer pista. Além disso, Bell tem o apoio da equipe de maior sucesso na história desta corrida, já que Hendrick Motorsports reivindicou a bandeira quadriculada um recorde 10 vezes no Health 400 Ambetter, três mais do que qualquer outra equipe.

Daniel Suarez (22-1)

Suarez entrou nesta corrida no ano passado como um tiro no NASCAR Atlanta por 35-1 antes de obter sua segunda vitória na Copa da Copa na terceira final da história da NASCAR. Suas probabilidades foram reduzidas aproximadamente metade deste ano, mas ainda há um valor extremo em 18-1, especialmente levando em consideração sua corrida recente nesta pista. Sua vitória de 2024 é intercalada entre alguns vice-campeões, dando a ele três resultados consecutivos no Top 2 no Atlanta Motor Speedway. Suarez tem outro casal dos 10 melhores aqui em 2022, já que a final média de 7,3 em Atlanta nas últimas seis vagas é a segunda melhor da NASCAR.

Top Ambetter Health 400 Escolhas de especialistas, revelaram tiros longos

O especialista da NASCAR da CBS Sports, Steven Taranto, também revelou suas eleições para o 2025 Ambetter Health 400, incluindo um tiro no escuro que paga mais de 50-1.

O especialista da NASCAR da CBS Sports, Steven Taranto, também revelou suas eleições para o 2025 Ambetter Health 400, incluindo um tiro no escuro que paga mais de 50-1. Visite Sportsline agora para ver suas seleções Ambetter Health 400 2025, todo o especialista que atingiu William Byron como um longo tiro longo em 2024 Daytona 500.