2025 Ambetter Health 400 em chances de Atlanta, previsões da NASCAR: Melhores apostas especializadas que atingiram 17 vencedores

William Byron Jr. tentará essas vitórias consecutivas para começar a temporada quando a série da NASCAR Cup concentrar sua atenção no Health 400 no domingo, no Atlanta Motor Speedway. A 27 anos obteve sua segunda vitória consecutiva do Daytona 500 na semana passada e tentará melhorar suas duas finais de Atlanta por um ano. Ele seguiu sua vitória em Daytona no ano passado com um 17º lugar no Ambetter Health 400 e também terminou no nono na pista da Geórgia no final da temporada. O Hendrick Motorsports Racer realiza 253 corridas por sete anos, conquistando 14 vitórias na NASCAR Cup Series, com 105 primeiros primeiros terminados.

Ryan Blaney é o favorito de +850, seguido por Joey Logano (+950), Kyle Busch (+1300), Austin Cindric (+1300) e Chase Elliott nas últimas chances de 2025 Nascar Atlanta. A corrida de domingo está programada para começar às 15h ET. Antes de fazer 2025 Atlanta Ambetter Health 400 Escolhas ou previsões da NASCAR, Você precisa ver o que o informante da NASCAR Steven Taranto tem a dizer.

Taranto, que luar como corredor do SIM e tem 20 vitórias na carreira em Iracting, é o principal escritor da NASCAR para CBSSports.com e corridas de carros crônicos com a mesma rigidez e paixão que ele teve desde que se tornou fanático de corridas completas em tempo em que 2001. Ele tem uma credencial medial anual da NASCAR e também publica uma coluna semanal popular de previsões NASCAR, chamando Ross Chastain e o avanço de Daniel Suárez em 2022.

Taranto estava quente para a Sportsline em 2024, já que acertou 17 vencedores, incluindo 16-1 Longshot William Byron no Daytona 500 e 14-1 Longshot Chase Elliott, no Texas. Qualquer pessoa que seguisse suas equipes da NASCAR poderia ter visto grandes retornos.

Agora, Taranto analisou o alinhamento inicial e a Ambetter Health 400 Odds 2025. Você está compartilhando suas melhores apostas na Sportsline.

2025 NASCAR nas escolhas de especialistas em Atlanta

Para 2025 Atlanta Ambetter Health 400, Taranto é um grande piloto veterano Joey Logano. O piloto da Penske da equipe de 34 anos venceu o campeonato da Copa no ano passado, a terceira vez que alcançou honra em seus 17 anos de carreira. Desde sua primeira corrida na Sylvania 300 2008 em New Hampshire, Logano compilou 36 vitórias e 287 melhores finais em 579 corridas no total. Em 2009, ele terminou em quarto lugar em seu primeiro duelo de Gatorade e se tornou o motorista mais jovem a começar o Daytona 500 aos 18 anos.

Logano ganhou seu primeiro prêmio de pólo leve em 19 de março de 2010, pela Food City 500 em Bristol Motor Speedway. Ele conseguiu todos os níveis de sua carreira. Por 13 anos e 179 corridas no NASCAR XFINITY Series, ele registrou 30 vitórias e 145 top 10 com 36 postes. Ele acrescentou duas vitórias em nove corridas em um período de seis anos na série de caminhões de artesanato da NASCAR, incluindo seis melhores resultados e dois postos. Veja o que outros pilotos suportam a Sportsline.

Outra surpresa: Taranto está desaparecendo Denny Hamlin. O finalista número 24 na semana passada no Daytona 500 não teve muito sucesso em Atlanta recentemente. Seu melhor final nos últimos seis anos foi o sexto na primavera de 2023. Ele terminou 23 ou pior quatro vezes nessa seção. O ano de 44 anos foi o novato do ano da série Nextel Cup de 2006.

Durante sua carreira na Copa da NASCAR de 20 anos, Hamlin apareceu em 686 corridas, conquistando 54 vitórias e 358 primeiros lugares, incluindo 43 postes. O piloto de Joe Gibbs Racing ocupou o oitavo lugar em geral em 2024 e registrou um segundo lugar em 2010. Sua primeira corrida foi no banquete de 400 de 2005 no Kansas e conquistou sua primeira vitória na corrida em Pocono 500 2006. Veja todas as seleções Taranto na Sportsline.

Como fazer 2025 previsões de Atlanta Nascar

Taranto também identificou outros quatro motoristas em sua Ambetter Nascar Atlanta, de 2025 400 melhores apostas. Ele também possui um ótimo longo tempo da NASCAR que vai para mais de 50-1, o que potencialmente dá a qualquer patrocinador um ótimo dia de pagamento. Você só pode ver quem eles estão aqui.

Então, quem ganha o 2025 Ambetter Health 400, e que longo comprimento a NASCAR poderia atordoar? Visite a Sportsline agora para ver as seleções de 2025 Ambetter Health 400 e as melhores apostas de uma fonte da NASCAR que acertou um colossal 17 vencedores no ano passadoe descubra.

2025 Ambetter Health 400 Odds, Campo

Veja a NASCAR cheia em Picks de Atlanta na Sportsline

Ryan Blaney +850

Joey Logano +950

Kyle Busch +1300

Chase Eliott +1300

Austin Cindric +1300

Kyle Larson +1400

William Byron +1700

Denny Hamlin +1700

Brad Keselowski +1700

Christopher Bell +1800

Ross Chastain +2000

Chris Buescher +2200

Bubba Wallace +2200

Tyler Reddick +2500

Daniel Suarez +2500

Chase Briscoe +2500

Alex Bowman +2500

Ricky Stenhouse Jr. +3000

Seu Gibbs +3500

Todd Gilliland +3500

Ryan Precoce +4500

Mike McDowell +4500

Erik Jones +4500

Josh Berry +5000

Corey Lajoie +5500

Justin Haley +6000

Cole Custer +6000

Austin Dillon +6000

AJ publicamente +6000

Ty Dillon +6500

Shane van Gisbergen +8000

Riley Herbst +8000

Noah Gragson +8000

John Hunter Nemechek +10000

Carson Hocevar +10000

Zane Smith +10000

JJ Yeley +25000

Cody Ware +25000

BJ McLeod +40000