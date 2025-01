2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am Odds, Picks, Field: Previsões surpreendentes do modelo de golfe que é pregado 13 principais ligas

O número 1 do mundo Scottie Scheffler fará sua estréia no 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am, o segundo evento exclusivo da temporada de PGA Tour 2025. A ação está em andamento a partir de Pebble Beach Golf Links na quinta -feira, 30 de janeiro. Scheffler passou por uma cirurgia na mão em dezembro, o que o fez perder a Sentry e American Express. Scheffer liderará um campo de 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am, que também apresenta campeões importantes como Rory McIlroy, Justin Thomas, Collin Morikawa e Jordan Spieth.

De acordo com o mais recente 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am, Scheffler é o favorito de 4-1 (Risk $ 100 para ganhar US $ 400) para terminar no topo da classificação. É seguido por McIlroy (11-1), Thomas (14-1), Morikawa (14-1), Ludvig Aberg (18-1) e Patrick Cantlay (20-1) no Conselho de Probabilidades da PGA. Wyndham Clark é o atual campeão e um dos 45-1 para repetir. Antes de bloquear suas seleções de 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am, certifique-se de Consulte Previsões de golfe e tabela de classificação projetada do modelo de computador testado na Sportsline.

O modelo patenteado da Sportsline, construído pelo profissional do DFS Mike McClure, é Red Vivo desde que o PGA Tour foi retomado em junho de 2020. De fato, o modelo aumentou quase US $ 9.500 em suas melhores apostas desde o reinício, o torneio de unhas após o torneio.

Esse mesmo modelo também pregou 13 especialidades no fim de semana, incluindo o 2024 Masters, seu terceiro professor consecutivo e o PGA Championship no ano passado e o US Open. Qualquer pessoa que tenha seguido suas equipes de apostas esportivas poderia ter visto enormes retornos de apostas como Fanduel, DraftKings e Fanatics.

Agora que o Pro-Am 2025 AT&T Pebble Beach Field está trancado, a Sportsline simulou o torneio 10.000 vezes e os resultados foram surpreendentes. Vá para Sportsline agora para ver a tabela de classificação projetada.

2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am

Uma grande surpresa que o modelo solicita a 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am: McIlroy, um campeão 26 vezes do PGA Tour e um dos melhores favoritos, tropeça nesta semana e termina fora dos cinco primeiros. McIlroy não jogou no PGA Tour nesta temporada e terá uma breve semana de preparação depois de jogar no TGL na noite de segunda -feira.

Além disso, McIlroy lutou poderosamente neste evento nos últimos anos, encerrando o T-66 ou pior nas duas últimas aberturas no AT&T Pebble Beach Pro-Am. McIlroy também foi inconsistente com a precisão na última temporada, classificando 102º na precisão da condução (60,29%) e 134 em vegetais na porcentagem de regulamentação (65,70%), o que não é um bom presságio em um curso como Pebble Beach. Não é uma escolha forte ganhar tudo e existem valores muito melhores no campo da praia da AT&T de Pebble. Veja quem mais desaparecendo aqui.

Outra surpresa: Sam Burns, um tiro em 40-1, faz uma corrida forte no título. Ele tem uma oportunidade muito melhor de ganhar tudo do que suas probabilidades, por isso é uma meta para quem procura um ótimo dia de pagamento.

Burns garantiu a uma extremidade T-8 na sentinela no início deste mês e tem todas as ferramentas necessárias para estar novamente na mistura nesta semana em Pebble Beach. O ano de 28 anos é um dos putters mais eficazes da turnê, classificando o sexto lugar em média (1.636) e o décimo em lutas vencidas: colocando (1.223). Também ocupa o sexto lugar no passarinho (6,13) e 13 em pontuação média (67,88). Essas estatísticas impressionantes, mais suas longas chances, tornam-a uma seleção de forte valor para suas apostas pro-Am 2025 AT&T Pebble Beach. Veja quem mais escolher aqui.

Como 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am Picks

O modelo também é destinado a outros três golfistas com uma probabilidade de 25-1 ou mais, que farão uma forte carreira no título. Qualquer pessoa que apóie essas fotos longas possa alcançar grande. Você só pode ver as seleções de modelo aqui.

Quem ganhará o 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am, e que comprimento o mundo do golfe atordoará? Confira as probabilidades 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am abaixo e depois Visite Sportsline para ver a tabela de classificação projetadaTodo o modelo que acertou 13 estudantes de golfe, incluindo os três últimos professores e três anciãos em 2024.

2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am Odds, Favoritos

Obtenha as escolhas de 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am, as melhores apostas e previsões aqui.

Scottie Scheffler +400

Rory McIlroy +1100

Justin Thomas +1400

Collin Morikawa +1400

Ludvig Aberg +1800

Patrick Cantlay +2000

Hideki Matsuyama +2500

Sungjae em +2800

Tommy Fleetwood +3300

Jason Day +4000

Viktor Hovland +4000

Sam queima +4000

Zalatoris +4500

Wyndham Clark +4500

Jordan Spieth +4500

Keegan Bradley +5000

Corey Conners +5000

Taylor Pendrith +5000

Tom Kim +5500

Rasmus Hojgaard +6000

Robert MacIntyre +6000

Sepp Straka +6000

Tony discutindo +6000

Adeus hun e +6000

Sahith Theegala +6500

Beau Hossler +6500

Maverick McNealy +6500

Max HOMA +7000

Harris English +7000

Russell Henley +7000

Max Greserman +7000

Adam Scott +7000

Shane Lowry +7000

Thomas Destry +7500

Nick Taylor +7500

JJ Spaun +8000

Akshay Bhatia +8000

Matt Fitzpatrick +8000

Sie Kir Kir Kel +8000.

Denny McCarthy +8000

Keith Mitchell +9000

Tom Hoge +9000

Davis Thompson +9000

Harry Hall +9000

JT Poston +9000

Cameron Davis +9000

Cameron Young +10000

Nick Dunlap +10000

Minne Water +10000.

Rickie Fowler +11000

Samuel Stevens +12000

Stephan Jaeger +12000

Eric Cole +12000

Billy Hornschel +12000

Andrew Novak +12000

Ben Griffin +12000

Aaron Rai +12000

Gary Woodland +12000

Austin Eckroat +15000

Mark Hubbard +15000

Christiaan Bezuidenhout +15000

Taylor Moore +17000

Justin Rose +17000

Jhonattan Vegas +17000

Nicolas Echavarria +17000

Brian Harman +17000

Lucas Glover +20000

Pino Doug +20000

Chris Kirk +20000

Seamus Power +20000