2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am Purse, Money Award: Pay For Rory McIlroy, outros de US $ 20 milhões

O segundo evento exclusivo da temporada de PGA Tour 2025 significa que a segunda vitória do grande vencedor foi em jogo no AT&T Pebble Beach Pro-Am durante o fim de semana. Jogando por US $ 20 milhões e a participação de um vencedor de US $ 3.600.000, 80 concorrentes deram tudo na Península de Monterey e, no final, um dos melhores nomes do jogo levou o primeiro prêmio para casa quando Rory McIlroy pegou a vitória em Pebble Beach Beach.

Garanta a vitória no domingo em Pebble Beach marca a segunda vitória do evento de carreira de McIlroy. Ele conquistou uma vitória do Campeonato de Wells Fargo no ano passado, onde também ganhou um prêmio de US $ 3,6 milhões por seus esforços. No trecho final de outras estrelas do PGA Tour na seção, como o bom amigo Shane Lowry e Tom Kim, McIlroy fez uma declaração importante no primeiro mês da temporada de 2025 da PGA Tour, além de reforçar suas finanças.

McIlroy não é o único jogador que verá um aumento em sua conta bancária agora que o torneio concluiu. Aqueles que terminarem entre os 10 primeiros apagarão US $ 500.000 com os dos 35 melhores, todos fazem pelo menos seis dígitos para o jogo em Pebble Beach.

Vamos dar uma olhada em como os pagamentos para o 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am serão divididos entre os 80 jogadores em links de golfe de Pebble Beach.

2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am Money Award, Bag

Bolsa total: US $ 20 milhões

Primeiro: US $ 3.600.000 – Rory McIlroy

2º: US $ 2.160.000

3º: US $ 1.360.000

4: US $ 960.000

5: US $ 795.000

6: US $ 715.000

7: US $ 665.000

8 °: $ 615.000

9: US $ 575.000

Décimo: US $ 535.000

11: US $ 495.000

12: $ 455.000

13: US $ 415.000

14: $ 375.000

15: $ 352.000

16: $ 332.000

17: $ 312.000

18: $ 292.000

19: US $ 272.000

20: US $ 252.000

21: US $ 232.000

22: US $ 217.000

23: US $ 202.000

24: $ 187.000

25: US $ 172.000

26: US $ 158.000

27: $ 150.000

28: US $ 143.000

29: US $ 137.000

30: US $ 131.000

31: US $ 125.000

32º: US $ 119.000

33 °: $ 114.000

34 °: $ 109.000

35: US $ 104.000

36: US $ 99.000

37: US $ 94.000

38: US $ 89.000

39: US $ 84.000

40º: US $ 80.000

41 °: $ 76.000

42nd: US $ 72.000

43 °: $ 68.000

44º: US $ 64.000

45: US $ 60.000

46: US $ 57.000

47 °: $ 54.000

48: US $ 52.000

49 °: $ 50.000

50: US $ 48.000

51: US $ 47.000

52nd: US $ 46.000

53 °: $ 45.000

54 °: $ 44.000

55: US $ 43.000

56: US $ 42.000

57: US $ 41.000

58: US $ 40.000

59: $ 39.500

60: US $ 39.000

61 °: $ 38.500

62nd: US $ 38.000

63 °: $ 37.500

64 °: $ 37.000

65: $ 36.500

66: US $ 36.000

67: $ 35.500

68: US $ 35.000

69: $ 34.750

70 °: $ 34.500

71 °: $ 34.250

72nd: US $ 34.000

73 °: $ 33.750

74 °: $ 33.500

75: $ 33.250

76: US $ 33.000

77: $ 32.750

78: $ 32.500

79: $ 32.250

80: US $ 32.000