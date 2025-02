2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am: Seppp Straka Tops Board com Tony Finau, Tom Kim empurrando

Pebble Beach, Califórnia (AP) -sepp Straka fez a maior parte de seu trabalho antes do tempo começar a se virar na sexta para persegui -lo.

Straka, deixando uma vitória há duas semanas no deserto da Califórnia, mostrou um jogo que funciona bem no nível do mar em condições menos ideais, principalmente na última hora.

As luvas e os chapéus saíram. Abaixo da temperatura, acompanhada por um pouco de chuva.

McIlroy continuou desafiando a vantagem de fazer quatro truques em um trecho de seis buracos, antes de terminar seu selvagem atrás de nove em Pebble Beach, com uma putt de águia de 25 pés para salvar um 70 que o deixou seis chutes.

Scheffler deu um passeio ao longo da praia no buraco 18, transformando um potencial nevoeiro em um par quando pulou por um par de prateleiras de rochas até a terra arenosa, conseguiu jogar sua bola novamente e atingir o ferro 6 no verde. Ele atirou 70 e ficou sete atrás.

Andrew Novak conquistou sua primeira vitória no PGA Tour, que vem com uma placa na parede da primeira camiseta, não uma viagem ao Masters. Novak associado ao investidor bilionário Philippe Laffont para ganhar o Pro-Am.

O fim de semana em Pebble Beach é apenas para os 79 profissionais: Ludvig Aberg teve que se aposentar com uma doença que o afetou na semana passada em Torrey Pines e para os jogadores mais difíceis.

As explosões que se aproximam de 30 mph estão na previsão, juntamente com manchas de chuva. Pebble Beach, aquela feliz reunião de terra e mar, é uma fera em um clima desagradável.

“Passou de zero para aproximadamente 32 quilômetros por hora rapidamente”, disse Straka sobre seus últimos quatro buracos em Pebble Beach, que inclui uma tacada de 3 pés para perder 3 pés nos 16 pés a 30 pés para duas prostitutas no final .

Era 14 graves 130, três tiros à frente de Russell Henley, que tinha 69 em Pebble Beach, e Cam Davis, da Austrália, que tinha 68 em Spyglass Hill.

“Ele mudará muito para Pebble”, disse Tony Finau, que tinha 67 em Spyglass Hill e estava em um grande grupo com 10 menores de 134.

“É lamentável porque Pebble é puro neste momento, realmente puro. A bola está saltando e a qualquer momento é o caso em Pebble, acho que é bastante mágico jogar. Teremos que nos adaptar, simplesmente nos adaptarmos à medida Aqui e nós ” ‘, você só terá que fazer isso no fim de semana.

McIlroy foi magnífico com o motorista e não tirou muito de ele. Mesmo assim, ele abriu com quatro passarinhos em sete buracos, a seção de pontuação em Pebble, até que o verde foi perdido no par 3 12, atingiu -o pesado no fairway bunker em 13 e estava fora de posição do lado de fora do tee nos buracos 15 e 16, Todo mundo liderou Bogey.

Sua rodada terminou com uma águia, e ele ainda estava na mistura.

Scheffler, em uma estréia de 2025 atrasada por uma pequena cirurgia na mão direita para uma estranha ferida de punção, enquanto Ravioli estava saindo de três passarinhos seguidos, incluindo um tiro de 2 pés no oitavo buraco. Esse foi o último de seus passarinhos, mas foi o par que o salvou.

Ele chegou à sua saída à esquerda no 5 18º torque em direção ao maior perigo de água. Scheffler não viu a bola caromal das rochas ou salpicos no Oceano Pacífico. Sua única opção era avançar até o final da caixa de tee, então ele escolheu andar 300 jardas e dar uma olhada.

Ele viu uma bola de golfe na praia, era dele, e podia mover pedras e algas suficientes para avançar para a rua e fazer um par.

“A imprevisibilidade foi a parte mais difícil”, disse Scheffler. “Depois da bola do tee, ele definitivamente teria feito um casal, sem queixas.”

Também não muitos de Straka, que parecem estar no impulso de sua vitória no American Express. Ele atribui muito disso a uma ligeira mudança em sua colocação, indo a uma garra mais fina e movendo as mãos um pouco mais alto.

“Palm Springs foi a primeira vez em muito tempo que senti que tinha quatro rodadas realmente boas com frequência”, disse Straka. “Sim, acho que ele definitivamente fez uma grande diferença.”

Mas ele se aposentou quando perguntado se ele estava em uma grande corrida.

“Uma corrida de seis rodadas”, disse ele. “Quero dizer, não, eu não classificaria isso como uma corrida. Acho que Scottie Scheffler está em uma corrida”.