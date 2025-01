2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am TV, Canal, Broadcast, Radio, onde assistir ao evento PGA Tour

Um mês na temporada da PGA Tour e, finalmente, as estrelas se reuniram. O 2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am será o apresentador do segundo evento exclusivo do ano, mas isso parecerá um pouco diferente do primeiro que o levará à Península de Monterey.

O número 1 do mundo, Scottie Scheffler, fará sua estréia na temporada depois de perder algum tempo devido a uma lesão. Substado a uma cirurgia correta após um acidente de macarrão no dia de Natal, o PGA Tour do ano de três vezes parece iniciar sua defesa da FedEx Cup da mesma maneira que terminou em 2024.

Nove vezes um vencedor em todo o mundo, Scheffler espera seu deslize durante o feriado que começo esta semana, como Will Rory McIlroy e Jordan Spieth.

McIlroy chega a Pebble Beach pela terceira vez em sua carreira e fora, resultado dos cinco primeiros da turnê mundial do DP, enquanto Spieth procura o caminho depois de um péssimo 2024. O vencedor do torneio de 2017 retorna de uma lesão quando Spieth foi submetido a A cirurgia no pulso esquerdo durante a baixa temporada, mas parece estar 100% e pronta para retornar às suas formas vencedoras.

Incondicional europeu como Shane Lowry, Ludvig Åberg, Tommy Fleetwood, Robert MacIntyre e Matt Fitzpatrick estão no campo, com os americanos Justin Thomas, Collin Morikawa, Keegan Bradley, Patrick Cantlay, Mesmo Burns e Tony Finau redondo a ação.

Em todos os tempos orientais; Tempos de início de transmissão aproximados

2025 AT&T Pebble Beach Pro-Am TV TV

Rodada 1 – Quinta

A rodada começa: 11:35

PGA Tour Live: 11:45 – 19:00 – PGA Tour ao vivo

Cobertura de TV ao vivo: 15h-19h no canal de golfe, Fubo (Tente de graça)

Transmissão ao vivo: 15h às 19h no aplicativo esportivo da NBC

Rádio: 13h às 19h- PGA Tour Radio

Rodada 2 – sexta -feira

A rodada começa: 11:35

PGA Tour Live: 11:45 – 19:00 – PGA Tour ao vivo

Cobertura de TV ao vivo: 15h-19h no canal de golfe, Fubo (Tente de graça)

Transmissão ao vivo: 15h às 19h no aplicativo esportivo da NBC

Rádio: 13h às 19h- PGA Tour Radio

Rodada 3 – sábado

A rodada começa: 11:30

PGA Tour Live: 11:30 – 19:00 – PGA Tour ao vivo

Cobertura inicial da TV: 13:00 no canal de golfe, Fubo (Tente de graça)

Transmissão ao vivo: 13h às 15h no aplicativo esportivo da NBC

Cobertura de TV ao vivo: 15h às 19h na CBS

Transmissão ao vivo: 15h às 19h em Paramount+Assim, CbsSports.com, CBS Sports Application

Rádio: 2-7 pm- PGA Tour Radio

Rodada 4 – Domingo

A rodada começa: 11 da manhã

PGA Tour Live: 11h às 18h30 – PGA Tour ao vivo

Cobertura inicial da TV: 13:00 no canal de golfe, Fubo (Tente de graça)

Transmissão ao vivo: 13h às 15h no aplicativo esportivo da NBC

Cobertura de TV ao vivo: 15:30 na CBS

Transmissão ao vivo: 15h às 18h30 em Paramount+Assim, CbsSports.com, CBS Sports Application

Rádio: 13h30 – PGA Tour Radio