2025 Calendário de playoffs da NFL, suporte, pontuações: datas, horários, televisão do campeonato AFC, jogo de título da NFC, Super Bowl

A temporada da NFL começou com 32 equipes lutando para chegar a Nova Orleans para o LIX do Super Bowl, e agora essa batalha é reduzida para apenas quatro equipes.

Após uma rodada de divisão selvagem que teve uma grande surpresa, o campeonato da AFC e o jogo do título da NFC estão agora estabelecidos. Essa grande surpresa veio dos comandantes de Washington, que surpreendeu o Detroit Lions, 45-31, vencendo sua primeira viagem ao jogo do título da NFC desde 1991.

Washington teve a seca mais longa da NFC sem aparecer no jogo do título da conferência, mas esse infeliz título agora pertence ao Dallas Cowboys, que não está no jogo do título da NFC desde 1995.

Os comandantes, que eram um perdedor de 8 pontos contra o Lions, agora viajarão para a Filadélfia para o campeonato da NFC. Os Eagles estão de volta ao jogo pelo título da NFC pela terceira vez em oito temporadas depois de derrotar o Rams de Los Angeles, 28-22, em um thriller de neve em Lincoln Financial Field. Isso marcará a primeira vez desde a temporada de 1986 que duas equipes do East NFC serão jogadas entre si no jogo do título da conferência.

Os comandantes e os Eagles se reuniram duas vezes nesta temporada, com cada equipe vencendo em casa.

Na AFC, os chefes de Kansas City retornam ao Campeonato da AFC pela sétima temporada consecutiva, que é a segunda sequência mais longa da história da NFL, que segue apenas o New England Patriots, que fez oito aparições consecutivas a partir de 2011.

O Chiefs será o apresentador do Buffalo Bills em um jogo que marcará a quarta vez nos últimos cinco anos em que as duas equipes foram encontradas na pós -temporada. Os chefes venceram as três reuniões anteriores. Os Chiefs visam se tornar o primeiro time da história da NFL a ganhar três Super Bowls consecutivos, enquanto as contas estão filmando para alcançar sua primeira vitória no Super Bowl na história da franquia.

Os Bills entrarão no jogo com alguma confiança depois de derrotar o Chiefs por 30 a 21 na semana 11.

Vamos dar uma olhada no 2025 completo Playoffs da NFL agendar.

Calendário de playoff da NFL 2025

Fim de semana de aviso

Sábado, 11 de janeiro

(4) Texans 32-12 em (5) carregadores. Os texanos foram deixados para trás por 6 a 0 mais cedo, mas depois participaram lá para dominar os últimos três trimestres. A defesa dos texanos tornou -se grande com quatro interceptações de Justin Herbert, incluindo uma seleção de seis por Eric Murray no segundo tempo. Herbert lançou mais seleções em um jogo de playoff (4) do que ele lançou ao longo da temporada regular (3).

Os Ravens usaram Lamar Jackson e Derrick Henry para chegar a uma vitória sobre o Steelers. Henry correu por 186 jardas e dois touchdowns, enquanto Jackson acrescentou 81 jardas por terra em uma noite em que os Ravens totalizaram 299 jardas no chão. Jackson também foi lançado para 175 jardas e dois touchdowns na vitória. Os Ravens saltaram para uma vantagem de 21-0 no primeiro tempo e nunca foram muito próximos depois disso.

Domingo, 12 de janeiro

(2) Faturas 31-7 em (7) Broncos. Os Bills foram deixados para trás por 7 a 0 após a posse de abertura de Denver, mas tudo foi Buffalo depois disso. Josh Allen totalizou mais de 300 jardas com 272 jardas e dois touchdowns para o ar, enquanto também adicionou 46 jardas no chão. Com a vitória, o Bills se tornou o primeiro time desde 2012 a terminar pelo menos 250 jardas no ar e 200 jardas no chão em um jogo de playoff.

Os Packers procuraram o início da inauguração e as coisas só ficaram mais feias a partir daí. Jalen Hurts lançou um passe de touchdown para Jhan Dotson duas peças depois da bola solta de Green Bay e isso colocou os Eagles à frente para sempre. A Jordan Love lançou três interceptações e os Packers nunca poderiam realmente tornar sua ofensiva contra uma impressionante defesa dos Eagles.

Os Packers procuraram o início da inauguração e as coisas só ficaram mais feias a partir daí. Jalen Hurts lançou um passe de touchdown para Jhan Dotson duas peças depois da bola solta de Green Bay e isso colocou os Eagles à frente para sempre. A Jordan Love lançou três interceptações e os Packers nunca poderiam realmente tornar sua ofensiva contra uma impressionante defesa dos Eagles. (6) 23-20 Comandantes em (3) Buccaneers. Em sua estréia no playoff, Jayden Daniels levou os comandantes para sua primeira vitória nos playoffs desde a temporada de 2005. Com La Victoria, Daniels se tornou o primeiro marechal de campo a vencer um jogo de playoff desde 2012.

Segunda -feira, 13 de janeiro

(4) RAMS 27-9 em (5) vikings. A ofensiva do Rams deu a Los Angeles uma rápida vantagem de 10-0 no primeiro trimestre e depois a defesa assumiu lá. Os Rams passam absolutamente dominaram os vikings, dizendo adeus a Sam Darnold nove vezes com dois daqueles que vêm de Kobie Turner. A captura total foi empatada em um jogo de playoff na história da NFL. A defesa do Rams manteve os vikings apenas nove pontos, o que empatou a menor produção de Minnesota na temporada.

Bye Bye: Leões, chefes

Rodada de divisão

Sábado, 18 de janeiro

(1) Chefes 23-14 em (4) texanos. Quando os playoffs começam, os chefes sempre parecem encontrar uma maneira de vencer. Sua ofensiva superou (337-230) e sua defesa não conseguiram parar os texanos no terceiro down (Houston tinha 10 de 17), mas os Chiefs surgiram continuamente com grandes jogadas toda vez que precisavam de uma. Travis Kelce, que pegou sete passes para 117 jardas e um touchdown, foi a estrela da ofensiva de Kansas City. Defensivamente, os Chiefs atingiram CJ Stoud, que foi demitido oito vezes. O Rush Pass foi dirigido por George Karlaftis, que teve três capturas. Patrick Mahomes agora tem 7-0 na rodada de divisão em sua carreira.

Jayden Daniels está lentamente gravando seu nome na história da NFL. Nenhum frutos do mar novato levou seu time ao Super Bowl e Daniels deu um passo mais de perto jogando um jogo quase perfeito contra o Lions. O novato QB foi lançado por 299 jardas e dois touchdowns, enquanto também correu 52 jardas. A defesa dos comandantes também apareceu em grande parte forçando cinco derrotas de bola, incluindo uma seleção de seis de Quan Martin no primeiro tempo que colocou Washington no controle total do jogo. Os comandantes agora vão para o jogo do título da NFC pela primeira vez em 33 anos.

Domingo, 19 de janeiro

(2) Eagles 28-22 em (4) carneiros. Saquon Barkley colocou os Eagles nas costas e os levou para o jogo do título da NFC. O corredor do Eagles correu 205 jardas e dois touchdowns, incluindo uma corrida de pontuação de 78 jardas no último trimestre que colocou Philly 28-15. O total apressado de Barkley foi o quinto mais alto da história da pós -temporada da NFL. Os Rams levaram à linha de 13 anos da Filadélfia nos últimos 90 segundos, com o objetivo de obter um possível touchdown vencedor do jogo, mas o impulso ficou aquém, enviando os Eagles para o jogo do título da NFC.

Os Bills têm Josh Allen, mas foi a defesa deles que os levou à vitória neste jogo. Os Bills forçaram três derrotas de bola e essas perdas de bola levaram a 10 pontos, o que acabou sendo a diferença no jogo. Lamar Jackson foi responsável por duas dessas derrotas com uma bola solta perdida e uma interceptação no primeiro tempo. Quanto a Allen, embora não fosse impressionante, ainda era impressionante em uma noite fria em que completou 72,7% de seus passes ao adicionar duas corridas de touchdown. Os Bills agora são uma vitória de sua primeira aparição no Super Bowl desde 1993.

Campeonato domingo

Domingo, 26 de janeiro

Campeonato NFC

(6) Comandantes em (2) Águilas, 15 pm ET (Raposa, Fubo)

Campeonato AFC

(2) Faturas em (1) chefes, 18:30 ET (CBS, Paramount+)

Super Bowl LIX (Nova Orleans)

Domingo, 9 de fevereiro