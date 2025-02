2025 chances do Super Bowl, Pick, Best Bet: Underdog Eagles interrompe a oferta dos chefes para três multidões históricas

Se você está procurando um Super Bowl Escolha um jornalista que tenha esmagado Super Bowl Seleções no passado, você o encontrou.

No Super Bowl no ano passado, escolhi o Kansas City Chiefs para perturbar o San Francisco 49ers e vencer por três pontos. Foi exatamente o que aconteceu. No primeiro confronto do Super Bowl entre o Chiefs e o Philadelphia Eagles, escolhi os Chiefs para perturbar os Eagles e vencer por três pontos. Novamente, foi exatamente o que aconteceu. Talvez minha escolha mais impressionante tenha chegado no LVI do Super Bowl, quando escolhi o Los Angeles Rams para derrotar Joe Burrow e o Cincinnati Bengals por exatamente três pontos. Playé Rams Moneyline e Bengals +3,5 para um bom pagamento naquele ano.

Antes de perguntar, não escolherei uma equipe para ganhar exatamente três pontos novamente, embora tenha sido uma estratégia lucrativa. Este Super Bowl é diferente para mim, porque durante a semana de descanso, na verdade, mudei de idéia no jogo. Estou levando os Eagles aos chefes. Porque? Vou explicar a seguir.

Todos Probabilidades da NFL Eles são por consenso da Sportsline.

Como ver Chiefs vs. Eagles

Data: Domingo, 9 de fevereiro | Tempo: 18:30

Localização: Caesars Superdome (Nova Orleans)

Canal: Raposa | Fluxo: Fubo

Continuar: CBS Sports Application

Ímpar: Chefes -1,5, o/u 48.5

A antiga seleção geral nº 2 é a razão pela qual a Filadélfia está tocando no Super Bowl, e é justo esperar outra saída enorme por ele. Barkley tem uma média de 147,3 jardas por terra por jogo nos playoffs e apressou cinco touchdowns. Além disso, Barkley está vermelho, o Super Bowl também cai em seu aniversário de 28 anos. Barkley cruzou 100 jardas em 14 de 19 jogos nesta temporada, mesmo em cinco consecutivos! A defesa dos chefes não é agressão, mas Barkley é o melhor corredor do mundo. Ele vai correr como um homem possuído.

Campeonato de Tornatura da NFC

Estava baixo nos Eagles que entrou no jogo do campeonato da NFC. Cool, venceu o Green Bay Packers, que não tinha receptores, e mal passou para os Rams na neve. Então Jayden Daniels e Washington Comanders chegaram, que incomodam o Detroit Lions No. 1 em seu campo local. Os Eagles caíram 55 pontos nas cabeças dos comandantes.

Entende -se que os comandantes não têm uma defesa cheia de estrelas, mas os Eagles não revelaram a essa equipe em nenhuma de suas duas reuniões regulares da temporada. No campeonato da conferência, Jalen Hurts e Barkley combinaram seis touchdowns por terra, enquanto Will Shipley acrescentou uma sétima pontuação no chão, mas a história verdadeira era o jogo aéreo. Depois que Hurts não conseguiu atravessar 131 jardas nos dois primeiros jogos da pós -temporada, ele completou 20 dos 28 passes para 246 jardas e um touchdown contra Washington. AJ Brown pegou seis passes para 96 ​​jardas e um touchdown, Dallas Goedert pegou sete passes para 85 jardas e Devonta Smith pegou quatro passes para 45 jardas. Quando ele foi para Brown e Smith nos dois primeiros jogos dos playoffs, Hurts tinha apenas 100 pátios aéreos combinados com uma classificação de 76,2 pinos. No jogo do campeonato da NFC, Hurts teve 141 jardas apontando para seus dois melhores vídeos enquanto registrava uma qualificação de 143,4 pinos.

Os Chiefs tentarão revisar Barkley, então Smith e Brown precisarão estar prontos para fazer jogadas. Eles são mais do que capazes de fazê -lo.

Defesa

Eles dizem que o defesa ganha campeonato. Os Eagles ocupam a posição número 1 em ambos os jardas permitidos pelo jogo (289,3) e na defesa de pontuação (17,9 pontos por jogo), incluindo os playoffs. Eles são a primeira defesa a entrar no primeiro classificado no Super Bowl em ambas as categorias do Seattle Sehawks 2014, que teria vencido o Super Bowl se o Marshawn Lynch obtenha a bola na linha do gol.

Patrick Mahomes pode ser 8-0 contra Vic Fangio, mas esse registro é enganoso para dizer o mínimo. Os marechais de campo de Fangio nesses confrontos foram travados, Tua Tagovaila, Joe Flacco e Teddy Bridgewater, e seus crimes tiveram uma média de 11,9 pontos por jogo. É claro que a ofensiva dos Eagles é melhor do que as unidades que Fangio estava tentando apoiar.

De fato, Mohamses realmente funciona pior na frente de Fangio em comparação com outras mentes defensivas. Em todos os outros jogos, o Mohamses tem uma taxa de conversão de 63% na zona vermelha. Esse número cai para 37% contra Fangio. Mohamses tem uma taxa de conversão de 49% na terceira tentativa quando não enfrenta Fangio. Esse número cai para 38% contra Fangio. Essa defesa dos Eagles, que tem estrelas nos três níveis, é capaz de conter os criadores dos Jogos do Chiefs.

Os desamparados venceram três dos últimos quatro Super Bowls. Isso acontece novamente este ano.

A escolha: Eagles +1.5

Pontuação projetada: Eagles 30-26