2025 Choque nas previsões de Bowman Gray, probabilidades, data, hora: modelo da NASCAR que acertou 18 vencedores oferecem seleções

O calendário da NASCAR 2025 não começa oficialmente até domingo, 16 de fevereiro, em 2025 Daytona 500, mas os fãs de corridas de carros da série terão um sabor de alto perfil do que virá nesta semana no confronto de carros de culinária de 2025 em Bowman Gray no domingo. O confronto tem sido um elemento fixo no calendário da NASCAR desde 1979 e destacará a ilustre história do esporte no Bowman Gray Stadium em Winston-Salem, NC, a instalação de uso misto serviu como estádio de futebol e uma trilha de quartas de final Mile desde que ela inaugurado em 1937 e a NASCAR Cup Series competirá lá pela primeira vez desde 1971. Chase Elliott, Chris Buescher, Denny Hamlin e Tyler Reddick venceram corridas de calor no sábado.

O choque de 23 equipes em Bowman Gray Field competirá por 200 voltas, com a bandeira verde caindo às 20:00 ET no domingo. Um qualificador de última chance está programado para domingo, pouco antes da excelente corrida. Kyle Larson e Joey Logano são +750 co-falsos na última NASCAR de 2025 em Bowman Grey, chances de Fanduel. Eles são seguidos por Chase Briscoe (+950) e Christopher Bell (+1000). Antes de entrar em qualquer confronto de 2025 em Bowman Gray Picks, os alinhamentos da NASCAR DFS em lugares como DraftKings e Fanduel, ou bloqueando acessórios da NASCAR em sites como Prizepicks, Sleepper e Underdog de fantasia, tenha certeza de que tenho certeza de Veja as mais recentes previsões de 2025 da NASCAR em Bowman Gray do modelo de projeção de linha esportiva comprovada.

Desenvolvido pela Fantasy Pro e Sportsline McClure Predictive Data Engineer, esse modelo patenteado de previsão da NASCAR simula cada corrida 10.000 vezes, levando em consideração fatores como o histórico de seguidores e os resultados recentes.

Ele chamou seu primeiro vencedor da temporada de 2024 com Kyle Larson em Las Vegas para um pagamento de apostas de 21-5 e previu as vitórias de Denny Hamlin em Bristol com 5-1 e Richmond com 17-4. Cinco das vitórias de Larson também ficaram impressionadas durante sua temporada histórica em 2021. No total, o modelo conseguiu 18 vencedores desde 2021, incluindo nove em 2023 e três nas sete primeiras corridas na última temporada. Qualquer pessoa que seguisse seu exemplo em apostas e apostas nessas equipes da NASCAR poderia ter visto grandes retornos.

Para o confronto de 2025 em Bowman Gray, podemos dizer a ele que o modelo está no topo do Tyler Reddick, embora seja um tiro no escuro com +2000 no último NASCAR 2025 em chances de Bowman cinza. É um objetivo para quem procura um ótimo dia de pagamento. Reddick, campeão duas vezes da NASCAR XFINITY Series, fez o campeonato da NASCAR Cup Series pela primeira vez em 2024, mas finalmente terminou em quarto na classificação da NASCAR, apesar de um sexto lugar em Phoenix.

No entanto, Reddick agora acumulou oito vitórias nas últimas três temporadas e é um dos 13 pilotos ativos com uma final entre os cinco primeiros do confronto em seu currículo. Enquanto a 23xi Racing continua pressionando seu primeiro campeão da NASCAR Cup Series Bowman Gray.

E um enorme choque: Chase Briscoe, um dos favoritos de Las Vegas com +950, ​​tropeça com ótimos momentos e mal quebra os 10 melhores. Existem valores muito melhores no confronto da NASCAR 2025 no alinhamento inicial de Bowman Gray. Briscoe estava fora da imagem da NASCAR na pós -temporada antes de roubar um lugar nos playoffs com uma vitória em Darlington durante a última semana da temporada regular. A vitória ganhou Briscoe sua segunda entrada na carreira nos playoffs da NASCAR.

No entanto, uma 38ª posição em Atlanta colocou em um grande buraco e foi eliminada da disputa pelo título após a primeira rodada dos playoffs, apesar dos 10 primeiros nas próximas duas corridas. Briscoe terminou fora dos 10 primeiros nas próximas sete aberturas e terminou 22, 15 e sétimo em três aberturas de choques de corrida. Veja o que outros motoristas evitam e o restante da tabela de classificação da NASCAR projetada na Sportsline.

Kyle Larson +750

Joey Logano +750

Chase Briscoe +950

Christopher Bell +1000

Denny Hamlin +1100

Ryan Blaney +1100

Seu Gibbs +1200

Kyle Busch +1200

William Byron +1200

Chase Elliott +1500

Tyler Reddick +2000

Ross Chastain +2200

Brad Keselowski +2500

Alex Bowman +2500

Chris Buescher +2800

Bubba Wallace +2800

Josh Berry +3000

Ryan Preece +3000

Austin Dillon +3500

Justin Haley +6000

Cole Custer +6000

Tim Brown +6000

Shane van Gisbergen +7500

Daniel Suarez +7500

Austin Cindric +7500

Burt Myers +8000

Carson Hocevar +8000

Noah Gragson +8000

AJ publicamente +10000

Michael McDowell +10000

Riley Herbst +12500

Erik Jones +12500

Ricky Stenhouse Jr. +15000

Todd Gilliland +15000

Zane Smith +15000

Ty Dillon +20000

John Hunter Nemechek +25000

Garrett Smithley +50000

Cody Ware +50000