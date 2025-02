2025 Classificação aberta México, notas: Brian Campbell derrota Aldrich Potgieter nos playoffs para a primeira corrida de Victoria

Como isso é para uma primeira vitória profissional? Brian Campbell superou um déficit de um derrame no domingo em Vidanta Vallarta para vencer o Open do México 2025, lutando contra dois buracos nos playoffs para finalmente derrubar o líder de 36 e 54 buracos, Aldrich Potgieter.

A partir do dia ao lado do ritmo, Campbell contratou uma rodada final 70 para chegar a 20 menores para o torneio e reivindicar a vitória sobre a África do Sul. A vitória representa não apenas o primeiro da corrida do PGA Tour de Campbell, mas a primeira de sua carreira profissional, já que ele se torna o segundo vencedor consecutivo a reinar supremo no Open mexicano após os degraus do campeão do ano passado, Jake Knapp. Crossbell também é o segundo vencedor pela primeira vez em 2025, graças à sua primeira viagem ao círculo vencedor da NCAA Noblesville Regional 2015.

Com o triunfo, Campbell bloqueia seu status no PGA Tour pelos próximos dois anos e carrega mais de 150 lugares na classificação da FedEx Cup até o 13º na corrida de toda a temporada. Ele também garante o convite para o Mestrado e o PGA Championship pela primeira vez em sua carreira, bem como nos demais eventos firmes nesta temporada. Se Campbell desejar, o ano de 31 anos pode iniciar sua campanha no próximo ano em Maui na sentinela.

O último Paseo de Campbell, de Vidonta Vallarta, começou de maneira nervosa, já que ele perdeu uma curta distância por meio do par e caiu alguns golpes da liderança. Depois de uma série de pares para resolver seu jogo, o ex-líder de Illinois se defendeu e chutou passarinhos nos números por 6 a 7 para retornar ao torneio.

Com Potgieter lutando pelos verdes e Aaron Rai fazendo uma posição à frente, Campbell manteve a calma. Navegando pela curva difícil, Campbell garantiu a vantagem por conta própria pela primeira vez, quando ele rolou em um passarinho de 12 pés no par 3 13.

A carreira de Rai parou enquanto Isaiah Salinda lançou sua presença. O novato da PGA Tour publicou a liderança da casa do clube aos 19 menos e esperou enquanto Campbell e Potgieter chegaram ao final dos 5 no mesmo número. Greenside em dois, os dois jogadores conseguiram obter de cima e para baixo para eliminar Salinda enquanto configurava uma data para orifícios adicionais.

Depois de trocar pares em sua segunda jogada no 18, Potgieter encontrou a rua enquanto Campbell encontrou uma árvore localizada fora dos limites que milagrosamente chutou sua bola novamente em jogo. Sining 3 madeira de 70 jardas abaixo do verde, Campbell cortou seu terceiro perfeitamente para estabelecer um passarinho de 3 pés que poderia escovar sua primeira vitória em seu 187º evento sancionado pela turnê.

“Oh meu Deus, aquela recuperação?” Campbell disse. “Eu aceito.” Grau: A+

Aqui estão as notas para o restante dos nomes notáveis ​​na tabela de classificação em aberto do México 2025.

2. Aldrich Potgieter: Depois de dormir nas duas últimas noites, Potgieter ficou com força no domingo. O jogador mais jovem do PGA Tour parecia em vários pontos ao longo de sua rodada final, já que o ano de 20 anos estava nervoso e ainda mais ao redor de Green. Apesar de atingir um pouco de turbulência, o sul -africano usou sua distância para aproveitar os três Tar 5 nas nove costas para forçar um playoff. Seus curtos problemas de jogo provaram ter acabado de superar, mas a vantagem permanece clara como o dia. Há algumas áreas que o grande batedor precisa limpar em seu jogo, mas ele marcará isso na coluna da experiência e retornará à disputa mais cedo ou mais tarde. Grau: a

T6. Joel Dahmen (-17): A surpreendente consistência de Ball de Dahmen foi finalmente recompensada nesta semana, quando seu taco pegou a folga. Classificando entre os 15 primeiros nos verdes, ele teve um fim de semana sólido com alguns 65 que entraram na tabela de classificação. No meio de um ano em que os cartões da PGA Tour serão mais difíceis de obter, o Bubble Boy no ano passado teve um começo sólido com dois top 10 nas últimas três aberturas. Grau: a-

9. Akshay Bhatia (-15): Foi revigorante ver uma jovem estrela como a Bhatia jogando em um evento relativamente fraco, já que ela já bloqueou a classificação para eventos exclusivos e campeonatos importantes em 2025. O favorito antes do torneio ficou bem absolvido e lançado bem e um bem filmado maravilhosamente Uma temporada no início de uma temporada. tendência. Sua bola cheira muito levemente, mas se Bhatia continuar exercitando a vassoura dessa maneira, ele entrou na 12ª semana no PGA Tour em Won Strokes, sua terceira vitória na carreira deve ser apenas a esquina. Grau: B+

T25. Patrick Rodgers (-11): Uma semana depois de combater a quinta vantagem de 54 buracos de sua carreira, Rodgers voltou ao cavalo. Em um campo de golfe em que terminou entre os 10 primeiros em três vezes, o ditado rítmico foi disputado nos arredores do concurso, graças a uma águia no torque 4 do sétimo domingo. Ao chegar a um punhado, Rodgers recuou com quatro bogeys nos seis primeiros buracos de suas nove bundas. Agora ele tem três melhores propósitos de 25 em suas três últimas aberturas. Grau: B-

T25. Jake Knapp (-11): Inicialmente, o atual campeão foi enviado para fazer as malas mais cedo devido a regras em seu último buraco na sexta -feira que o deixou no lado errado da linha de corte. O PGA Tour deu outra olhada na infração e o reverteu quando Knapp bateu em seu bunker de Greenside e depois bateu na areia com seu clube com frustração, o que é legal. Knapp fez bom uso de suas rodadas de fim de semana atingindo seu motorista no sábado e perfeição na perfeição no domingo. Ele tem problemas para sincronizar a bolsa inteira neste momento, mas as peças parecem estar lá. Grau: C+