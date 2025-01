2025 classifiche di potenza NBA: Lakers si sposta verso l’alto dopo enormi vittorie contro Celtics, Warriors

Melissa Rohl Fox Sports NBA Writer

LeBron James sapeva cosa stava arrivando. E non gli piaceva.

Dopo che i Los Angeles Lakers che hanno soffiato hanno vinto Boston Celtics giovedì, il giornalista ha iniziato a porre domande apparentemente innocue: “È una tale partita contro i Celtics contro Masters – “

James lo tagliò.

“No, certamente non lo farà”, ha detto James. “Posso dire l’entusiasmo della tua voce e ascoltare questa domanda troppe volte nella mia carriera. Sicuramente no. È un gioco. Hanno raccolto il premio Larry O’Brien. Cerchiamo di provare ad arrivarci.”

Sebbene James abbia rapidamente spremuto il rapporto secondo cui i Lakers 117-96 vittoria sul campione in carica Celtics hanno significato qualcosa al di fuori della stagione regolare di gennaio, non c’è segreto che i Lakers fossero stati in ritardo nel riscaldatore.

Hanno vinto quattro partite di fila e sei degli ultimi sette, tra cui rotte contro Boston e Washington (111-88) la scorsa settimana. Sabato hanno vinto il concorrente di lunga data di James Steph Curry e i suoi Golden State Warriors a San Francisco, 118-108. E lunedì, Anthony Davis ha segnato 42 punti e 23 rimbalzi sulla strada per 112-107 vittorie da Charlotte Hornets.

Quindi nei nostri ultimi investimenti NBA, i Lakers sono i maggiori migranti e agitatori.

Dopo un inizio incoerente, sembrano fare i loro passi. Arriva a un punto interessante della stagione in cui si trovano a poco più di una settimana dalla delegazione della NBA. Durante le ultime sette partite, sono quinti in una valutazione difensiva, il che è un salto significativo che è 22 durante quella stagione di classe.

È ancora possibile vedere cosa significa.

La fine del coach dei Lakers JJ Redick sul fare piccole cose alla fine? O la squadra ha sottolineato al CEO Rob Pelkaka per andare in un negozio che potrebbe renderli campionati? O le loro ultime sette partite sono state solo un colpo di fortuna?

Negli investimenti NBA di questa settimana, The Spotlight è in Lakers, che godrà sicuramente di due vittorie per la recente NBA (Warriors nel 2022 e Celtics). Tuttavia, erano disposti ad ammetterlo nel bel mezzo della stagione regolare, in particolare un ragazzo come James che conosce uno o due di ciò che è necessario per le finali (10 spettacoli) e per vincere il campionato (quattro).

