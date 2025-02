2025 coefficienti del Super Bowl: 10 Orientamenti di scommesse 49ers -eagle

Esso Super Bowl È finalmente qui! E quando si tratta di giocare al più grande gioco dell’anno, siamo coperti dal punto di vista delle tendenze.

Fox Sports Research ha fatto un’immersione profonda nell’investimento nel Super Bowl osservando diverse angolazioni e tendenze che sono state storicamente redditizie.

Dopo aver attraversato le informazioni, ecco le prime 10 tendenze generali che hanno attirato l’attenzione.

Spero che queste pepite ti aiutino a rendere consapevole della posta in gioco, ma soprattutto ti faranno sembrare Kansas City Mains Prendi Philadelphia Eagles un po ‘più eccitante.

Andiamo alle tendenze!

1. Le squadre che sono le prime al Super Bowl hanno vinto la partita il 64% delle volte

Questo è un numero straordinario che è saltato dalla pagina. Le squadre che arrivano al tavolo hanno vinto per la prima volta 37 58 Super Bowl. Quando si guarda l’ultimo programma, una squadra che ha fatto per la prima volta Rams di Los Angeles è l’unica eccezione nella stagione 2021.

Nonostante la recente immersione, questa è stata una tendenza redditizia. Dal 2011 al 2018, tutte tranne una delle squadre che hanno vinto la prima partita. Inoltre, i primi 29 dei primi 45 Super Bowl hanno visto una squadra che ha vinto la prima vittoria.

La squadra solitaria tra il 2011 e 18 non dovrebbe essere iniettata prima e le vittorie? Esso Patrioti del New England Nel 2017 (2016), che era caduto notoriamente nel terzo trimestre, ma è comunque riuscito a ottenere W.

2. Scommersi per il vincitore del Super Bowl, il più spesso conduce direttamente contro la diffusione delle copertine (ATS)

Le squadre che vincono Super Bowlin sono nel gioco 49-7-2 ATS e coprono le clip dell’87,5%. Dopo la stagione 2009, le squadre vincitrici del Super Bowl sono andate in uno spettacolare 14-1 ATS (93,3%). La squadra solitaria che non avrebbe coperto a quella distanza era Rams per la stagione 2021, vincendo tre punti contro 4,5 punti contro il tuo preferito Cincinnati Bengals .

3. Nick Sirianni Trends

Quando Sirianni è apparso nel Super Bowl, ci siamo tuffati in profondità nella sua esibizione e ci siamo diretti come capo allenatore. Ecco cosa abbiamo trovato:

Sirianni è 4-4 ATS (50%) e 5-3 Sun (62,5%) come capo allenatore nei playoff.

Sirianni è 7-10 ATS (41,2%) e 6-11 Sun (35,3%) come capo allenatore quando la sua carriera Lower Dog (Stagione regolare + playoff).

Andy Reid contro Nick Sirianni è il quinto allenatore del Super Bowl; Il vincitore del primo incontro ha anche vinto il secondo incontro in tutti i quattro casi precedenti (tra cui Reid vs Kyle Shanaha l’anno scorso al Super Bowl LVIII).

4. Andy Reid Trends

Anche l’allenatore Andy Reid non è estranea al Super Bowl, e si esibisce nella sesta esibizione in un grande Don Shula collegato al gioco nel secondo numero più alto di storia della NFL. Ecco un’immersione profonda nel modo in cui si verifica in diverse situazioni di scommesse durante la sua carriera:

Reid è 26-17-1 ATS (60,5%) e 28-16 Sun (63,6%) come capo allenatore in tutti i playoff della loro carriera (Masters and Eagles).

Reid è 15-9-1 ATS (62,5%) e 18-7 Sun (72%) come capo allenatore nei playoff.

Reid è 16-14 ATS (53,3%) e 21-9 Sun (70%) come capo allenatore quando è uno dei preferiti nei playoff (Masters and Eagles).

Reid è 11-8 ATS (57,9%) e 14-5 Sun (73,7%) come capo allenatore dei Masters quando è preferito nei playoff.

Reid è 4-1 ATS (80%) e 3-2 Sun (60%) come head coach nel Super Bowl (Masters and Eagles).

Reid è 4-1 ATS e Sun (80%) come capo allenatore contro Eagles durante la sua carriera (stagione regolare e playoff).

5. Una squadra che si precipita più Jaard nel Super Bowl, vince e coperture

Trova chi ottiene il cavo iniziale nel totale urgente, poiché le squadre che vincono una battaglia in fretta nel Super Bowl sono incredibili 41-14-3 ATS (74,5%) e 43-15 sole (74,1%). Durante la stagione regolare, i Masters sono stati 22 ° in campionato a correre 105,3 Rush Yard a partita, mentre i Masters hanno concluso il secondo 179,3.

6. Una squadra che ha permesso meno punti per partita nella stagione regolare è stata una lacrima

Le squadre che consentono meno punti per partita durante la stagione regolare hanno vinto gli ultimi otto Super Bowl e sono anche 7-2 ATS (77,8%). La squadra dei Chiefs del 2022 ha rotto la Seven -Straight Team Tube, che ha vinto il Super Bowl, con meno punti per partita rispetto al loro avversario del Super Bowl, e la squadra dei Chiefs del 2023 ha restituito la tendenza in pista (perché consentono meno punti per partita 49ers).

Prima del 2022 l’ultima squadra che ha vinto il Super Bowl, mentre giocava un punto più alto nella media del gioco era Patriots nel 2015 (2014) che avrebbe perso la partita Seattle Seahawks Malcolm Butler non è rimasto sul traguardo per 20 secondi.

In questa stagione, i Masters consentono 19,2 punti per partita durante la stagione regolare (quarto migliore in campionato), mentre gli Eagles consentono 17,8 (secondo best in campionato).

7. AFC ha dominato la diffusione negli ultimi anni

Mentre la NFL e l’AFL si sono fuse nel 1970, l’NFC e l’AFC hanno distribuito le vincite del Super Bowl allo stesso modo e la velocità del ponte è pari a 26-26-2 ATS (50%). Tuttavia, negli ultimi 12 Super Bowl, AFC è andato 9-3 ATS (75%) e 8-4 sole (66,7%). I team NFC che lo coprono tra il 2013 Seahawks, il 2017 Eagles e il 2020 Bucanieri di Tampa Bay .

I maestri sono stati preferiti da 14 su 16 come principiante con la partita di Mahomes in questa stagione, andando 6-7-1 ATS (46,2%) e 14-0 Sun in questi giochi. Kansas City è attualmente 1,5 punti contro Filadelfia. Di seguito è riportata una panoramica di come i Mahomes sono apparsi come preferiti dalla sua carriera:

Mahomes è 14-6 ATS (70%) e 17-3 Sun (85%) come principiante nei playoff della sua carriera. Questa percentuale di mazzo è la migliore di tutti i QB durante la stagione del Super Bowl (min. 15 inizia), mentre la tariffa vincente è anche la migliore di tutto il QB del Super Bowl (min in 10 playoff).

Mahomes è 8-0 ATS e sole, con un favorito di meno di tre punti o un cane inferiore nei suoi playoff.

Mahomes è 3-1 ATS e Sun (75%) come principiante nel Super Bowl durante la sua carriera.

Mahomes è 59-57-1 ATS (50,9%) e 94-23 Sun (80,3%) della sua carriera (stagione regolare e playoff) della sua carriera.

9. Le squadre di venti insix hanno vinto sia il lembo di moneta che il gioco nel Super Bowl tutto. Nelle ultime otto squadre del Super Bowl che hanno vinto un lancio, ha perso la partita

Solo il 44,8% delle squadre ha vinto il Super Bowl dopo aver vinto il lancio di monete. Solo una cosa da tenere a mente se vuoi lanciare una scommessa dal vivo.

Il vincitore di Kolikkärä ha avuto una sfortunata perdita di otto anni di perdere la partita fino a quando i Masters hanno rotto la maledizione negli ultimi due anni (ha vinto il tiro e la partita entrambe le volte). Prima che i Masters lo facessero nel 2023 e nel 2024, abbiamo visto l’ultima volta due Super Bowl consecutivi, dove anche il tiratore di monete ha vinto la partita nel 2012 (Ravens) e la stagione 2013 (Seahawks).

Alle 10 delle squadre che vincono il tempo di possesso e vincono la partita

Dopo la vista del Super Bowl, le squadre vincitrici sono 39-16-3 ATS (70,9%) e 41-17 Sun (70,7%). Durante la stagione regolare, gli Eagles sono arrivati ​​terzi in campionato durante il possesso, mentre i Masters sono arrivati ​​al sesto posto.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .