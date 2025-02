2025 coefficienti di campionato UFL: Birmingham -Rigers I primi preferiti per vincere tutto

La stagione UFL del 2025 inizia il 28 marzo e i fan possono raggiungere azioni interessanti per Fox.

E anche se siamo più di un mese dall’inizio della stagione, gli scommettitori si stanno già immergendo nelle probabilità del campionato di Spring Football League.

Il Birmingham può essere di nuovo bloccati o il collo grosso della stagione rispetto a Houston alla fine della stagione, sollevi il trofeo?

Vedi le prime probabilità di BetMGM al 20 febbraio.

2025 il vincitore del campionato UFL

Orit di Birmingham: +225 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 32,50)

St. Louis Battlehawks: +375 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 47,50)

DC Defenders: +600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 70)

San Antonio Brahmas: +600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Michigan Panthers: +650 (BET $ 10 vince un totale di $ 75)

Arlington Renegades: +1100 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 120)

Memphis Showboats: +1400 (scommessa $ 10 vince $ 150)

Houston Roghnecks: +1800 (scommessa $ 10 in totale $ 190)

