2025 Coefficienti di follia di marzo femminile: popolare come Carolina del Sud; Il Texas si alza

March Madness è dietro l’angolo e le probabilità del torneo femminile sono in movimento.

L’anno scorso Gamecocks della Carolina del Sud ha vinto tutto il tempo nel 2024 Madne marcia delle donne NCAA E al momento sono i favoriti per riprendere il torneo.

Tuttavia, due recenti perdite hanno suscitato i futuri estesi della Carolina del Sud.

Diamo un’occhiata al tabellone delle scommesse del torneo NCAA nel Draftkings Sportsbook a partire dal 17 febbraio.

Vincitore del torneo femminile NCAA 2025

Carolina del Sud: +225 (scommessa $ 10 per vincere $ 32,50)

UConon: +370 (BET $ 10 vince un totale di $ 47)

UCLA: +475 (BET $ 10 vince $ 57,50)

Notre Dame: +500 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 60)

USC: +650 (BET $ 110 vince un totale di $ 75)

Texas: +750 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 85)

Gamecocks ha vinto il titolo nazionale nel 2022, perso alle Final Four nel 2023 e poi ha vinto il titolo la scorsa stagione. Ma in ciascuna di queste stagioni hanno vinto almeno le prime 12 partite.

Nella sesta partita di questa stagione, sono caduti 77-62 nell’UCLA.

Quindi, il 9 febbraio, la Carolina del Sud ha subito la sua seconda perdita dell’anno, è diminuita in Texas 66-62. Il 16 febbraio, Gamecocks ha lasciato cadere la loro terza partita con una sconfitta scioccante di 87-58 contro UConn.

Le loro probabilità della scorsa settimana sono passate a +225 da +175.

Attualmente sono in n. 4 investimenti, UCLA n. 1, n. 2 Notre Dame e n. 3 Texas.

In secondo luogo, c’è UConon, le cui probabilità sono passate al +370 da +450.

Torna ora all’UCLA.

Timea Gardiner cancella l’interruttore 3-pointer per aiutare il n. 1 UCLA sigillare una vittoria 75-69 dallo stato del Michigan

Le probabilità del titolo di Bruins sono passate a +475 da +400. Sono 24-1 e hanno un profitto a Louisville, South Carolina, Michigan, Baylor, Maryland, Ohio State e Michigan State.

Uno dei Bruins Records è una perdita di 71-60 contro l’USC il 13 febbraio. La loro vittoria 75-69 sugli spartani il 16 febbraio è arrivata in testa.

Altri movimenti significativi includono l’estensione di USC a +650 da +500 e Texas, che passano a +750 da +1000.

