Le grandi armi sono quasi pronte a prendere una collina.

Il giorno di apertura della stagione MLB del 2025 è fissato il 27 marzo, il che significa che ogni franchising scuoterà il loro asso sulla collina.

Quale alimentatore levigerà il maggior numero di battiti nel 2025?

Guarda le probabilità in DraftKings Sportsbook al 20 febbraio.

I ritmi della stagione più regolare

Paul Skenes: +400 (scommettendo $ 10 per vincere $ 50)

Tarik Skubal: +950 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 105)

Garrett Circhet: +1100 (Bet $ 10 vince un totale di $ 120)

Dylan Cease: +1400 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 150)

Blake Snell: +1700 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 180)

Gerrit Cole: +2500 (Bet $ 10 vince un totale di $ 260)

Il consenso è che questa stagione funziona Paul Skenes VERO Stagione di breakout.

Tuttavia, si potrebbe sostenere che la stagione principiante di Skenes è stata il suo breakout. Andò a 11-3 pirati in 23 inizi, colpendo 170 colpi in 133 inning, con una media di 11,5 colpi per nove inning.

Senes ha anche inviato 1,69 ERA, ben al di sotto del Cy Young Young Chris di NL Cy Young. Tuttavia, i Senes non sono aumentati quasi abbastanza turni interni per ottenere la competizione del titolo dell’era.

Tuttavia, Skenes è stato nominato All-Star e NL dell’anno e è arrivato terzo ai voti di Cy Young.

In secondo luogo, le probabilità sono Tarik Skubal di Detroit, che ha guidato la lega la scorsa stagione a 228, vincendo Al Cy Young alla fine dell’anno.

I draftkings sono anche probabilità di quanti colpi Senes e altri possono registrarsi.

Skenes è +190 – totale 240 o più vedi. Ha +110 raggiunge 220 o più, ed è 200 all’età di 200 anni.

Skubal su -110 raggiunge la sua compatibilità 210 e +150 di 230 o più.

