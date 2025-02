2025 coefficienti indycar: il favorito di Josef Newgarden per vincere Firestone Grand Prix di San Pietroburgo

La stagione IndyCar del 2025 inizierà questo fine settimana il 2 marzo, quando i conducenti inizieranno il loro motore al Firestone Grand Prix di San Pietroburgo con Fox.

Pato O’Ward è stato dichiarato vincitore l’anno scorso dopo che Josef Newgarden è stato respinto.

Quale pilota vince l’apertura della stagione del fine settimana quest’anno?

Diamo un’occhiata alle ultime probabilità per DraftKings Sportsbook a partire dal 24 febbraio.

Firestone Grand Prix di San Pietroburgo 2025

Josef Newgarden: +370 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 47)

Scott McLaughlin: +600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Pato O’Ward: +600 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Colton Herta: +600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Alex Palou: +850 (scommessa $ 10 per vincere $ 95)

Will Power: +1100 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 120)

Scott Dixon: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Kyle Kirkwood: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Christian Lundgaard: +1400 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 150)

Marcus Ericsson: +1800 (scommessa $ 10 per vincere $ 190)

Felix Rosenqvist: +2000 (Bet $ 10 vince un totale di $ 210)

Alexander Rossi: +2000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 210)

David Malukas: +2500 (BET $ 10 vince un totale di $ 260)

Rins Vegele: +4000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 410)

Marcus Armstrong: +4000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 410)

Santino Ferrucci: +5000 (scommessa $ 10 per vincere $ 510)

Graham Rahal: +6000 (scommessa $ 10 per vincere $ 610)

Conor Daly: +6000 (scommessa $ 10 per vincere $ 610)

Callum ilott: +6000 (scommessa $ 10 vince $ 610)

Nolan Siegel: +8000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 810)

Louis Foster: +8000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 810)

Devlin DeFrancesco: +10000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,010)

Sting Ray Robb: +20000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2 010)

Robert Shwartzman: +20000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2 010)

Kyffin Simpson: +20000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2 010)

Jacob Abel: +20000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2 010)

Christian Rasmussen: +20000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2 010)

