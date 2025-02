2025 coefficienti Liv Golf Riyadh, previsioni: favoriti, raccolta dal campo

2025 Life Golf La stagione inizia ufficialmente il 6 febbraio. L’evento di apertura si terrà a Riyad, in Arabia Saudita, insieme Live -Coperto in Fox Sports .

Ogni torneo ha 54 buche che sono state giocate durante tre round con armi da fuoco in cui tutte le squadre iniziano a giocare allo stesso tempo in buchi diversi.

A differenza dei tradizionali campionati di golf, Liv ha 13 squadre composte da quattro giocatori con alcuni dei più grandi nomi dello sport. Le squadre sono:

4ACACE GC

Cleks GC

Crushers GC

Fireballs GC

Hyflyers GC

Teste di ferro GC

Legion XIII

Majesticks GC

Rangegoats gc

Ripper GC

Smash GC

Stinger GC

Coppia GC

Collettivo 14 Maestri principali con 28 grandi campionati Jon Rahm (Legion XIII), Capitano GC Master Ripper 2024 Cameron Smith– Bryson Dechambeau (Crushers GC), Test di Brooks (Smash GC), Phil Mickelson (Hyflyers GC), Dustin Johnson (4acace GC), Sergio Garcia (Fireballs GC), Joaquin Niemann (Coppia GC) e molto altro.

Tutti i 54 giocatori (tra cui due giocatori di jolly) competono in eventi di tre giorni. Un giocatore con il punteggio più basso quando 54 buche hanno vinto omaggio individuale, mentre una squadra con il punteggio totale più basso vince il titolo. I concorrenti guadagnano punti per i tributi del campionato individuale e di squadra alla fine della stagione.

Preferiti

Tyrrell Hatton è uno dei preferiti per vincere un torneo +650 seguito da Jon Rahm, +700 e Bryson DeChambeau, +750. Hatton è arrivato quarto in singoli punti la scorsa stagione e ha vinto un evento, portando a casa l’evento Liv Golf Nashville. Alla fine della stagione 2024, Rahm ha controllato per la prima volta il premio in denaro in singoli punti e il più legato delle vincite dell’evento da due. E mentre Dechambeau non ha vinto l’evento LIV la scorsa stagione, il 2024 è stato un anno forte per lui, per la casa degli US Open e è arrivato secondo nel campionato PGA.

Ecco il resto delle probabilità dal 5 febbraio, la cortesia di Fandel Sportsbook:

Liv -Golf: coefficienti e campo di Riyadh

Tyrrell Hatton: +650 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Jon Rahm: +700 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 80)

Bryson Dechambeau: +750 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 85)

Joaquin Niemann: +800 (scommessa $ 10 $ 90 in totale)

Cameron Smith: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Brooks Kopeka: +1600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 170)

Ancier Abraham: +2000 ($ 10 un totale di $ 210)

David Puig: +2200 (scommessa $ 10 per vincere $ 230)

Patrick Reed: +2600 (scommessa $ 10 per vincere $ 280)

Louis Oosthuizen: +2600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 270)

Sergio Garcia: +2600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 270)

TALOR GOCH: +3300 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 340)

Marc Leishman: +3300 (BET $ 10 vince un totale di $ 340)

Dean Burmester: +3300 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 340)

Lucas Herbert: +3300 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 340)

Paul Casey: +4100 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 420)

Dustin Johnson: +4100 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 420)

Peter Uihlein: +4100 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 420)

Tom McKibbin: +4200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 430)

Cameron Tringale: +4200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 430)

Sebastian Munoz: +4200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 430)

Branden Grace: +5000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 510)

Ben Campbell: +5000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 510)

Jason Kokras: +5000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 510)

Richard Bland: +5000 (scommessa $ 10 vince $ 510)

Anirban Lahiri: +5500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 560)

Carlos Ortiz: +5500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 560)

Matthew Wolff: +6500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 660)

Adrian Meron: +6500 (scommessa $ 10 per vincere $ 660)

Thomas Pieters: +6500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 660)

Caleb Surratt: +7000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 710)

ACLES IS: 5000 (Bomb 10 vince Quy 81, 40 per Tym)

Yubin Jang: +8000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 810)

Ollie Schniederjans: +8000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 810)

Charl Schwartzel: +10000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,010)

Charles Howell III: +10000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,010)

Scommesse a lungo

Il golf è uno dei migliori sport per vincere lunghi colpi da vincere, poiché enormi sotto -dog hanno avuto diversi casi che hanno vinto grandi tornei. L’evento Liv a Riyahti ha diversi giocatori di grandi nomi che hanno un valore reale dal punto di vista.

Ecco un paio di scommesse che vale la pena impiccare soldi:

Blues Browpe: +1600

Patrick Reed: +2600

Louis Oosthuizen: +2600

Sergio Garcia: +2600

Bubba Watson fino alla fine di 20: +175

Tyrell Hatton e Jon Rahm entrambi per finire 5: +200

Louis Oosthuizen e Sergio Garcia entrambi per finire dieci: +360

Cameron Smith e Brooks Koepka entrambi per finire 5: +700

