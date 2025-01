2025 coefficienti NBA: LeBron James ha continuato con un tubo da 10 punti in questa stagione?

LeBron James ha segnato il maggior numero di punti nella storia della serie NBA e ha segnato il maggior numero di punti nella storia della stagione NBA.

Ma sono le sue informazioni di punteggio più impressionanti?

C’è un altro record di punteggio ed è in corso: ha ricevuto almeno 10 punti in 1.264 partite e lasciato cadere.

Vediamo le probabilità che James continuerà a rimanere in questa stagione nel Fandeel Sportsbook a partire dal 29 gennaio.

LeBron James segna più di 10 punti in tutte le partite in questa stagione

Sì: -700 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 11,43)

NO: +430 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 53)

Mettiamo questo tubo nel contesto.

Un altro elenco è Michael Jordan. Ha segnato 10 punti più in 866 partite consecutive da marzo 1986 a dicembre 2001. Il terzo è Kareem Abdul-Jabbar, che è arrivato in 787 Game Live, dicembre 1977 1987.

James ha realizzato dieci o più in ogni partita che ha giocato da gennaio 2007 a gennaio 2025.

Più di recente, James aveva meno di 10 punti il ​​5 gennaio 2007, quando era membro di Cleveland Cavaliers. Con una vittoria 95-86 dei valori di Milwaukee, ha sparato 3-per 13 in 42 minuti, finendo otto punti.

Due dei suoi compagni di squadra in quel momento hanno attirato Gooden e Larry Hughes hanno combinato 53 punti.

Dopo la partita, James ha ricevuto esattamente 10 punti sette volte, tra il 2007 e il 2025.

In questa stagione, James ha avuto 10, 11 e 12 partite – tutte le perdite per i Lakers – e ha terminato meno di 20 punti 13 volte.

Durante la stagione, James avrà una media di 23,8 punti del 51,3%a partire dal 29 gennaio. Non è mai stato in media meno di 20 punti durante la stagione durante la sua carriera, e questa è la sua ripresa di 14 sedi almeno il 50% del campo.

