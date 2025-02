2025 Contendores de Troféu Heisman, Trenders: Texas ‘Arch Manning, Lista de líderes de Jeremiah Smith do estado de Ohio

Enquanto cada um Futebol americano universitário O objetivo da equipe de ganhar um campeonato nacional, poucas realizações individuais significam mais do que ganhar um troféu Heisman. É o prêmio mais ilustre de esporte e, pelo menos nos últimos anos, muitos jogadores transformaram uma vitória em Heisman em uma carreira profissional de sucesso.

O ex -vencedor do Heisman e o receptor aberto do Alabama Devonta Smith acaba de ganhar um Super Bowl Com os águilas da Filadélfia. A ex -estrela da LSU, Joe Burrow, foi nomeada 2024 NFL Jogador de volta do ano (sua segunda honra) depois de lançar 4.918 jardas e 43 touchdowns. O parceiro da LSU e o receptor Heisman Jayden Daniels foi nomeado novato ofensivo da NFL do ano após uma temporada de estréia estelar com os comandantes de Washington.

Com a temporada de futebol da universidade de 2024 no passado, nunca é cedo para olhar para os jogadores que poderiam reivindicar o prêmio na próxima temporada. Curiosamente, cada um dos três últimos vencedores do Heisman e quatro dos últimos seis foram transferidos pelo menos uma vez durante as carreiras da universidade.

Mas cada um dos três principais favoritos da temporada de 2025 ficou com a mesma escola até agora. Os destaques como Garrett Nussmeier da LSU e o Texas Arch Manning esperaram sua vez e se desenvolveram apesar da proliferação do portal de transferência, e agora têm uma grande oportunidade de se diferenciar.

No entanto, nem todos os amigos de Heisman são criados igualmente. Com a temporada ainda mais de seis meses, vamos separar cada um dos seis melhores favoritos de apostas em “Contenders” e “pretendentes”.

Todas as probabilidades através Fanduel Sportsbook.

Garrett Nussmeier, QB, LSU

Ímpar: +800 | Estado: Contendor

Nussmeier é o favorito para capturar o Troféu Heisman 2025 e, por um bom motivo. Pode -se dizer que é o melhor marechal de campo que retorna no futebol universitário depois de lançar 4.052 jardas e 29 touchdowns em seu primeiro ano inteiro como chefe da LSU. Há algo sobre o marechal de campo da LSU e seu segundo ano como titular: Joe Burrow e Jayden Daniels venceram o Heisman em seu proverbial segundo ano do segundo ano liderando a ofensiva dos Tigres. Se você puder reduzir as perdas de bola, aguarde Nussmeier para dar um salto semelhante, especialmente com maior profundidade e talento que o ajudam a sair na posição do amplo receptor.

Arch Manning, QB, Texas

Ímpar: +900 | Estado: Contendor

O exagero de Manning está aumentando até um ponto alto antes de seu primeiro ano esperado como o titular completo do Texas. É mais do que um nome simples. Manning tem todas as ferramentas para tomar seu lugar como um dos principais jogadores ofensivos do país. Ele viu um extenso tempo de jogo na última temporada, quando Quinn Eweers caiu com uma lesão, lançando para lançar 806 jardas e oito touchdowns. Essa produção é ainda mais incrível quando você percebe que chegou em menos de três jogos inteiros. Manning também tem a vantagem de que os eleitores do Heisman frequentemente cobiçam a posição de marechal de campo. Mesmo quando os oitos eram saudáveis, os Longhorns levaram Manning ao jogo para pacotes especiais de Rush. Ele é o negócio real.

Ímpar: +1000 | Estado: Contendor

Klubnik silenciosamente reuniu uma incrível temporada de 2024 e finalmente cumpriu sua rotatividade como um ex -prospecto de cinco estrelas. Ele foi lançado por um máximo de 3.639 jardas de sua carreira e 36 touchdowns e correu para um máximo de 463 jardas e sete pontuações, deixando os Tigres para um título de TCO e uma aparição no futebol americano dos playoffs. Com Clemsson de volta em ascensão, o perfil de Klubnik crescerá no cenário nacional, desde que ele possa manter esse alto nível de jogo. Com o receptor aberto Antonio Williams, cujos 11 touchdowns que receberam lideraram o ACC – Back, Klubnik está em boa forma.

Ímpar: +1200 | Estado: Pretendente

Há uma boa possibilidade de que essa projeção caia em seu rosto, mas há muito desconhecido em torno de Moore para prever com confiança que estará na conversa de Heisman. Certamente tem capacidade, com uma estrutura ideal e um braço grande que pode entregar a bola a todos os níveis de campo. Também está em uma situação ideal no Oregon, que produziu números ofensivos chamativos sob o treinador Dan Lanning. Mas uma estação de Moore como em Anterus, novamente, novamente na UCLA em 2023, deixou muito a desejar. Ele era um verdadeiro aluno do primeiro ano, e a esperança é que ele tenha crescido muito nos quase dois anos desde então, melhorando sua situação se transferindo para Eugene. Moore tem toneladas de potencial, mas ainda não explode neste momento.

Ímpar: +1200 | Estado: Contendor

Embora ele fosse um verdadeiro aluno do primeiro ano, muitos chamaram Smith de melhor jogador do futebol universitário na última temporada. É difícil discutir com essa avaliação. Emergiu como o alfa em um carregado A sala do receptor do estado de Ohio a partir do momento em que pisou no campus. Ele estabeleceu um primeiro registro de ano de uma temporada grande com 15 touchdowns recebendo e compilou 1.315 jardas para o ar (quarto na FBS). Ele fez alguns de seus melhores empregos no Playoff de Futebol da Universidade, com 381 jardas e cinco touchdowns nos quatro jogos de março no estado de Ohio ao título nacional. É difícil entender como funcionará à medida que continua a crescer.

Ímpar: +1400 | Estado: Pretendente

Iamaleva mostrou flashes de grandeza em sua estréia inicial na última temporada, embora a consistência tenha escapado. Ele não quebrou 3.000 jardas, ele tinha apenas 19 touchdowns no ar e completou menos de 65% de seus passes. Ele foi preso abaixo de 200 jardas em oito dos 13 jogos do Tennessee. Você não pode negar a capacidade bruta de Iamaleva, mas ainda não reuniu tudo. Deve melhorar, pois continua a se acostumar com o jogo da universidade e há um tiro sólido que é preciso um grande salto do segundo ano. Mas muita preocupação com a vantagem de Heisman de Iamaleva está fora de controle. O Tennessee perdeu sete receptores na graduação ou no portal de transferência, incluindo seus três líderes na posição. Os Vols retornam apenas um receptor de bolsa de estudos com mais de um ano de futebol universitário sob seu crédito. Sem dúvida, há talento na ampla sala de receptor, mas a falta de experiência pode criar um período de ajuste aproximado desde o início, o que dificulta a capacidade de Iamaleva de produzir uma linha de estatísticas dignas de Heisman.

Vale a pena assistir

Lanorris Sellers, QB, Carolina do Sul (+1800): Os vendedores de 6 pés 3 e 242 libras representaram 3.208 jardas ofensivas totais e 25 touchdowns em 2024, sete dos quais chegaram ao solo. Tem um ótimo braço e uma capacidade de administrar a elite. Há a sensação de que ele mal arranhou a superfície de suas habilidades.

DJ Lagway, QB, Flórida (+2000): Lagway dividiu o tempo com Graham Mertz como um verdadeiro aluno do primeiro ano e depois assumiu a posição de manchete quando Mertz sofreu uma lesão no joelho que terminou a temporada no meio da temporada. Embora as estatísticas finais de Lagway não deixem a página (especialmente seus 12 touchdowns para nove interceptações), é uma pessoa que chama um sinal extremamente talentoso que parece ser seguido para emergir como uma principal estrela do futebol da universidade.

Sam Leavitt, QB, Arizona State (+3300): Se o Estado do Arizona quiser repetir sua temporada de 2024, na qual ele ganhou o Big 12 e foi classificado para o Playoff de Futebol Americano da Universidade, será através de Leavitt. Leavitt é, devido à falta de um termo melhor, um “Dawg”. Você pode não ter a maior quantidade de ferramentas, mas é um criador de jogos que aumenta toda vez que sua equipe precisa.

Ryan Williams, WR, Alabama (+4000): Williams saiu um pouco no final do ano, mas houve um ponto durante a temporada de 2024 que ele iria dar um golpe com Smith como o melhor aluno do primeiro ano do país. Ele tinha 544 jardas e seis touchdowns nos cinco primeiros jogos do Alabama. Estabelecer isso por uma temporada completa e levar em consideração a melhoria esperada à medida que ganha experiência, pode levar ao número de heisman.