2025 Convitational TV Gênesis, canal, transmissão ao vivo, onde assistir ao evento Tiger Woods neste fim de semana

O PGA Tour retornou aos penhascos do Jolla, Califórnia, nesta semana para a gênese do convite de 2025. Viajando para San Diego mais uma vez, o PGA Tour escolheu mudar o terceiro evento exclusivo da temporada que geralmente é realizado no Riviera Country Club para o curso sul em Torrey Pins devido aos incêndios florestais de Los Angeles.

Ao contrário do Farmers Insurance Open, que foi realizado em Torrey Pins, há algumas semanas, o Gênesis Invitational está sendo tocado apenas no curso sul, assim como os EUA 2008 e 2021 abrem. do torneio Gênesis não está em campo depois de se comprometer originalmente a vê -lo. Ele escolheu se aposentar enquanto Continue chorando a morte de sua mãe.

No entanto, muitas das principais estrelas do jogo competem, incluindo o número 1 do mundo Scottie Scheffler, que está em ação pela terceira semana consecutiva. Experimentando um primeiro par de aberturas imutáveis, Scheffler espirrou ao redor dos verdes e forçou o envelope em tempos inoportunos. Trazendo para uma das 10 melhores em Pebble Beach e o resultado dos 25 primeiros no WM Phoenix Open, a abordagem cirúrgica de Scheffler foi testada mais uma vez nesta semana em Torrey Pines. Até agora, ele está gastando grande sucesso.

O vencedor do PEBBLE PAECH PRO-AM, Rory McIlroy, também está entre os principais nomes da classificação. Volte à ação após uma semana livre. Usando uma abordagem conservadora na Península de Monterey, o campeão importante de quatro tempos é ver que sua paciência vale a pena. Hideki Matsuyama também procura obter sua segunda vitória da temporada, desde o trio de Scheffler, McIlroy e Matsuyama dominaram esses eventos exclusivos durante o ano passado.

Em todos os tempos orientais; Tempos de início de transmissão aproximados

2025 TV Gênesis de Invitational

Rodada 3 – sábado

A rodada começa: 10h

PGA Tour Live: 10h – 19h – PGA Tour ao vivo

Cobertura inicial da TV: 13:00 no canal de golfe, Fubo (Tente de graça)

Transmissão ao vivo: 13h às 15h no aplicativo esportivo da NBC

Cobertura de TV ao vivo: 15h às 19h na CBS, Paramount+

Transmissão ao vivo: 15h às 19h no cbsSports.com, CBS Sports Application

Rádio: 2-7 pm- PGA Tour Radio

Rodada 4 – Domingo

A rodada começa: 9h30

PGA Tour Live: 9:30 – 18:30 – PGA Tour ao vivo

Cobertura inicial da TV: 13:00 no canal de golfe, Fubo (Tente de graça)

Transmissão ao vivo: 13h às 15h no aplicativo esportivo da NBC

Cobertura de TV ao vivo: 15:30 na CBS, Paramount+

Transmissão ao vivo: 15:30 no cbsports.com, CBS Sports Application

Rádio: 1-6: 30 pm- PGA Tour Radio