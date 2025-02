2025 Daytona 500 Acessórios, probabilidades, melhores apostas, previsões de especialistas: adicione William Byron à NASCAR PARKE

Denny Hamlin tem três vitórias do Daytona 500, que o coloca na empresa de elite na direção de 2025 Daytona 500 no domingo. Jimmie Johnson, que não está trancada no campo Daytona 500, tem duas vitórias nesta corrida, enquanto ninguém mais no alinhamento inicial de Daytona 50 2025 tem mais de um. Hamlin é considerado um dos melhores candidatos a Daytona 500 devido ao seu histórico de sucesso nesta corrida e é 11-1 nas últimas chances de 2025 Daytona 500. Você deve incluir Hamlin em suas apostas 2025 Daytona 500? Kyle Larson é o favorito de +1200 nas últimas chances de 2025 Daytona 500, seguido por Joey Logano (+1300), Kyle Busch (+1300) e Ryan Blaney (+1300).

Kyle Larson não parece sua xícara de 21 Copa em Daytona International Speedway, mas ela ainda é uma das favoritas com +1300, que fará muitas perguntas difíceis para responder ao fazer suas apostas 2025 Daytona 500. A bandeira verde será lançada Às 14:30 ET.

Bobbitt e Greco construíram um motor preditivo que excede consistentemente os livros. Eles encontram grande valor e não têm medo de volume. Nos últimos quatro anos, seus seguidores enviaram mais de US $ 28.000 em peças de US $ 100. Na última temporada, sete vencedores pregaram na série da Copa, retornando quase sete unidades por um ROI de 25,7%.

Eles previram a vitória de Daniel Suárez em Atlanta em +3500 e foram 10-2 em peças de confronto. Sua visão anterior da corrida All-Star de 2024 NASCAR acertou Joey Logano em +1100 e foi 4-0 em seleções de confronto, e atingiu Austin Cindric em +2800 no desfrute de Illinois 300. Eles também pregaram Ross Chastain Long of +3000 em Hollywood Casino 400. Em geral, 47,18 unidades aumentaram em todos os itens de corrida na última temporada. Quem seguiu Bobbitt e Greco poderia ter visto grandes retornos.

2025 Daytona 500 Picks de suporte

Uma das melhores apostas de Bobbitt e Greco NASCAR: eles estão apoiando William Byron para terminar Brad Keselowski em um acessório de cabeça -a -face que paga +105. Byron terminou entre os 15 primeiros no Daytona 500 em 2022 e 2023 antes de quebrar com uma vitória no ano passado. Ele também venceu o Coca -Cola Zero Sugar 400 em Daytona na corrida de outono de 2020, liderando 24 turnos nessa vitória.

Byron está em sua oitava temporada completa de tempo como piloto do número 24 de Hendrick Motorsports Chevrolet, e tem 13 vitórias em sua carreira. Keselowski conseguiu o SuperSpeedways durante sua carreira, mas não decifrou os 20 primeiros em suas duas últimas tentativas no Daytona 500. Bobbitt e Greco estão tomando Byron como a seleção de valor em mais e no confronto da face -a face. Veja o que os outros recrutam a NASCAR que eles gostam na Sportsline.

2025 Daytona 500 Odds, Campo

Brad Keselowski +1000

Ryan Blaney +1300

Kyle Busch +1300

Joey Logano +1300

Kyle Larson +1300

Denny Hamlin +1400

Chase Elliott +1600

William Byron +1600

Christopher Bell +1600

Todd Gilliland +2000

Chase Briscoe +2200

Austin Cindric +2200

Chris Buescher +2600

Bubba Wallace +2600

Tyler Reddick +3000

Ross Chastain +3000

Alex Bowman +3500

Martin Truex Jr. +4000

Ricky Stenhouse Jr. +4000

Austin Dillon +4000

Erik Jones +4000

Seu Gibbs +4500

Josh Berry +4500

Ryan Precoce +4500

Noah Gragson +4500

Michael McDowell +4500

Justin Haley +5000

Justin Allgears +6000

Daniel Suarez +6000

AJ publicamente +6500

Riley Herbst +7000

Cole Custer +7000

Carson Hocevar +7000

Shane van Gisbergen +7500

Jimmie Johnson +7500

Zane Smith +7500

Ty Dillon +8000

Corey Lajoie +9000

John Hunter Nemechek +10000

Cody Ware +20000

Helio Castroneves +25000