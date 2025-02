2025 Daytona 500 Contraggi: Kyle Larson Popular; Kyle Busch, Denny Hamlin si chiude

È ufficialmente una Daytona 500 Week 2025 e puoi seguire tutte le azioni entusiasmanti su Fox e Fox Sports.

Quest’anno ci sarà una forma di qualificazione unica: qualcosa può essere preso in considerazione quando investi.

L’anno scorso, le probabilità di William Byron hanno vinto la competizione chiusa intorno al +1800, ma il n. 24 è arrivato a Victory Lane dopo un enorme relitto in ritardo, vincendo il primo punto della stagione.

Il controller motorsports di Hendrick può essere acquisito di nuovo a 500 nel 2025?

Ecco le probabilità per il 2025 Daytona 500 nel Dramingings Sportsbook del 10 febbraio.

2025 vincitore della competizione Daytona 500

Kyle Larson: +1000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Kyle Busch: +1100 (BET $ 10 vince un totale di $ 120)

Denny Hamlin: +1100 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 120)

Ryan Blany: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Joey Logano: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Chase Elliott: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Brad Keselowski: +1400 (scommessa $ 10 per vincere $ 150)

Todd Gilliland: +1600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 170)

Ryan Preece: +2000 (BET $ 10 vince un totale di $ 210)

William Byron: +2000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 210)

Christopher Bell: +2200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 230)

Chris Bulescher: +2200 (scommessa $ 10 per vincere $ 230)

Tyler Reddick: +2500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 260)

Josh Berry: +2500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 260)

Bubba Wallace: +2500 (BET $ 10 vince un totale di $ 260)

Austin Cindric: +2500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 260)

Alex Bowman: +2500 (BET $ 10 vince un totale di $ 260)

Ross Chastain: +2500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 260)

Ricky Stenhouse Jr.: +3000 (BET $ 10 vince un totale di $ 310)

Michael McDowell: +3000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 310)

Chase Briscoe: +3000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 310)

Ty Gibbs: +3500 (BET $ 10 vince un totale di $ 360)

Justin Allgins: +3500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 360)

Daniel Suarez: +4000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 410)

Noah Gragson: +4500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 460)

Austin Dillon: +4500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 460)

Martin Truex Jr.: +5000 (scommettendo $ 10 per vincere $ 510)

Justin Haley: +5500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 510)

Erik Jones: +5500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 560)

Carson Hocevar: +5500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 560)

AJ General: +5500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 560)

Ty Dillon: +6500 (BET $ 10 vince un totale di $ 660)

Shane van Gisbergen: +6500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 660)

John Hunter Nemecek: +6500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 660)

Cole Custer: +6500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 660)

Riley Herbst: +6500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 660)

Helio Castroneves: +6500 (BET $ 10 vince un totale di $ 660)

Zane Smith: +7000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 710)

Corey Law: +8000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 810)

Chandler Smith: +8000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 810)

Cody Ware: +10000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,010)

Jimmie Johnson: +10000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,010)

Anthony Alfredo: +10000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,010)

BJ Mlleod: +10000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,010)

JJ Yeley: +10000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,010)

PROPTRI DRIVER – corrispondenze

Denny Hamlin (-120) contro Chase Elliott (-115)

Kyle Busch (-120) contro Brad Keselowski (-115)

William Byron (-120) contro Kyle Larson (-110)

William Byron (-120) vs. Tyler Reddick (-110)

Ryan Blany (-120) contro Joey Logano (-110)

