2025 Daytona 500: Observe como os preexos Ryan giram em um choque selvagem durante as curvas finais da Grande Raça Americana

Daytona Beach, Flórida -Ryan Precece se afastou após um choque espetacular durante as curvas finais do Daytona 50 2025, deixando no ar e virando o fundo de Daytona e pelo banco na curva 3. Tudo aconteceu após um multi -carro Crash que começou quando Christopher Bell se voltou contra o tráfego enquanto concorreva à vitória com quatro voltas para o fim.

Bell estava correndo com o companheiro de equipe de Joe Gibbs, Denny Hamlin, quando se virou e bateu na parede da frente na frente após um golpe de Cole Custer, enviando -o de volta ao trânsito e à estrada do carro de Preece. O impacto lançou a frente direita do carro preexado no ar, e a frente esquerda permaneceu no ar após o contato com o carro de Erik Jones antes de finalmente se levantar completamente no ar e vice -versa antes de passar pelo setor bancário e girar em torno de 3 e girar e girar de volta às suas rodas.

O acidente marca a segunda vez de preceder naquela seção do recuo de Daytona, pois foi envolvido em um terrível acidente em agosto de 2023, onde seu carro deixou no ar e foi jogado em uma série de quase uma dúzia de voltendos. A última ironia do acidente é que a seção do recuo onde o pré -ex -virou foi pavimentado após o acidente, que deveria reduzir a possibilidade de que um carro saia no ar e seja jogado à medida que foi preexicado.

Precede, um veterano de vidro desde 2019, estava começando a RFK Racing como o piloto da Ford nº 60 da equipe.