2025 Daytona 500 Qualifiers: Briscoe Hub, un set di campo

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

La Daytona 500 Fox della NASCAR ha una forma di qualificazione unica. Non è il più semplice da capire.

L’aumento delle complesse procedure di qualificazione è una nuova regola che potrebbe aggiungere (ma non garanzia) 41.

Stiamo cercando di rompere tutto qui su come il campo è fissato il 16 febbraio a Daytona International Speedway.

Come fanno le qualificazioni Daytona 500?

– 36 conducenti di auto autorizzate sono in competizione. Ecco un elenco di piloti: AJ Allmendinger, Christopher Bell, Josh Berry, Ryan Blany, Alex Bowman, Chase Briscoe, Chris Bulescher, Kyle Busch, William Byron, Ross Chastain, Austin Cindric, Cole Custer, Ty Dillon, Chase Ellio Ty Gibs Gibs Gibs , Todd Gilliland, Noah Gragson, Justin Haley, Denny Hamlin, Riley Herbst, Carson Hocevar, Erik Jones, Brad Keselowski, Kyle Larson, Joey Logano, Michael McDowell, John Hunter Nemecec Smith, Ricky Stenhouse Jr., Daniel Suarez, Shane Van Gisbergen, , Bubba Wallace e Cody Ware.

-Il posizioni nella traccia riempi quindi le auto aperte lamatiche. Ci saranno nove driver aperti: Anthony Alfredo, Justin Allgaier, Helio Castroneves, Jimmie Johnson, Corey, BJ McLeod, Chandler Smith, Martin Truex Jr. e JJ Yleyy.

I conducenti aperti meritano il loro posto in due modi. Possono entrare quando sono i più alti all’ultimo del loro round di qualificazione giovedì. O se non stanno attraversando la loro competizione qualificata, possono ottenerne uno nelle qualificazioni di due qualificazioni di auto mercoledì (tranne quelle che sono passate attraverso la competizione di qualificazione).

– Castroneves è un’auto aperta, ma è bloccato sul campo attraverso la regola del 2025 di Capodanno, che offre a NASCAR l’opportunità di premiare il posto per un pilota che ha le credenziali d’élite e aumenta anche il marketing dell’evento. Il suo team di corse di tracce è stato l’unico che ha fatto domanda per questa particolare scadenza temporanea, quindi è stato l’unico ricevuto dalla NASCAR.

Ma c’è un problema. Se usa una squadra temporanea, la sua squadra non riceverà premi in denaro per l’evento. Quindi spera di farsi strada naturalmente. Se si applica naturalmente a un’auto aperta, sono 40 auto e cinque auto aperte necessitano di competizione. Se non è naturalmente e usato temporaneo, sono 41 auto e quattro auto aperte hanno bisogno di competizione.

-Ser mercoledì sera si è tenuto un qualificatore di auto. Chase Briscoe ha vinto l’ombelico da Daytona 500 e Austin Cindric ha attaccato il posto in prima fila. Truex e Johnson si sono bloccati sul campo di Daytona 500 due auto aperte più veloci, perché possono sempre ricadere nel loro tempo se non passano attraverso le gare di giovedì sera.

-Tue, 150 miglia (60 round) la competizione giovedì sera determinerà la formazione iniziale e riempirà i restanti due punti sul campo. Le 36 squadre charter sono distribuite uniformemente tra le due gare in base al tasso di qualificazione del mercoledì sera (la prima competizione con la prima, la terza, la quinta e la seconda gara con la seconda, quarta, sesta e così via). Nove auto aperte sono state divise: Truex, Allgaier, Castroneves, Chandler Smith e Yeley nella prima gara; Johnson, Läjoi, Alfredo e Mcleod in un’altra competizione – in base al loro tasso di qualificazione allo stesso modo. Tutte le auto si incontrano in base alla loro velocità di qualificazione.

-La conducente aperta della competizione di giovedì sera merita un posto sul campo Daytona 500. Dei sette piloti aperti, che poi se ne vanno, ne faranno anche due alla migliore tariffa di qualificazione mercoledì sera. Se Castroneves non è uno dei conducenti aperti che meritano un posto, riceverà 41 e l’ultimo posto sul campo (e quattro conducenti aperti non saranno in competizione). Se è uno dei quattro piloti, sono 40 auto (e cinque conducenti aperti non saranno in competizione).

Quindi ecco gli scenari per ogni driver aperto:

– Truex e Johnson: sono su Daytona 500 perché possono scendere alla velocità.

– Allgaier: è se è un pilota aperto del duello. Se Truex è un driver aperto del primo duello o se Johnson è un pilota aperto del duello, Allgaier entrerà.

– Lascia: è se è un autista aperto di un duello. Se Truex o Allgaier è il pilota aperta del primo duello e Johnson è il pilota aperta del secondo duello, la signora può entrare.

– Castroneves: è in competizione, sia come autista aperto del duello o con un temporaneo.

– Chandler Smith, Yley, Alfredo e McLeod devono finire come il miglior pilota della loro gastronomia per produrre un Daytona 500.

-I risultati della prima competizione determinano la riga della riga 2-19 e i risultati della seconda competizione determinano le righe 2-19. Due conducenti aperti che fanno la concorrenza in base alla tariffa di qualificazione iniziano alla riga 20 (39 e 40). Se Castroneves raggiungesse il temporaneo, inizierebbe 41.

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.

