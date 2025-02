2025 Escolha del Super Bowl, Chiefs vs. As probabilidades de Eagles, SGP, apostas do modelo testado: este NFL de 6 vias pago paga 25-1

O Kansas City Chiefs No. 1 tentará se tornar o primeiro time da história da NFL a vencer três campeonatos consecutivos quando enfrentar o número 2 da Filadelfia Eagles no Super Bowl 59 no domingo, 9 de fevereiro, em Nova Orleans. Kansas City escapou com uma vitória por 32-29 sobre Buffalo no jogo do campeonato da AFC, já que o marechal de campo Patrick Mahomes representou três touchdowns. A Filadélfia vem de uma performance dominante contra Washington no jogo do campeonato da NFC, alcançando uma vitória por 55-23 e marcando o maior número de pontos de qualquer equipe em um jogo da NFL nos playoffs nesta temporada. Os chefes são 1,5 pontos favoritos nas probabilidades do Super Bowl 2025 do consenso da Sportsline, a meio ponto do acionador, enquanto o total de pontos pontuados no total/abaixo são 48,5, um da linha de abertura. Os chefes são os favoritos da linha de pagamento -123 (risco de US $ 123 para ganhar US $ 100), enquanto os Águilas são +103 amaldiçoados (risco de US $ 100 para ganhar US $ 103). O receptor dos Eagles, Devonta Smith, não praticou na quarta, quinta ou sexta -feira devido a uma lesão nos tendões, mas o ala defensiva Brandon Graham (tríceps) foi designada para retornar de ir na quinta -feira passada. O apoiador Zack Baun saiu na sexta -feira com uma lesão na virilha.

A Filadélfia está de volta ao Super Bowl pela segunda vez em três anos, na esperança de se vingar de sua perda contra Kansas City de dois anos atrás, quando os Eagles foram favorecidos por dois. Os Chiefs conquistaram uma vitória de 38 a 35 naquele jogo do título, vencendo diretamente como desamparado, mas qual equipe deve incluir em suas seleções no Super Bowl de 2025 e SGP dos chefes vs. Eagles? Antes de fazer qualquer seleção do NFL Super Bowl ou Lakey, certifique -se de Veja as previsões da NFL e as apostas do modelo de computador comprovado da Sportsline.

Picks da NFL do LIX Top Super Bowl

Depois de simular o Super Bowl 59 entre os Chiefs e os Eagles 10.000 vezes, o modelo tem um nível alto (48,5). Os 55 pontos da Filadélfia no campeonato da NFC são os máximos que qualquer equipe marcou em um jogo de campeonato da conferência desde a fusão de 1970. três pontuações.

O marechal de campo Jalen Hurts acrescentou três seus próprios touchdowns, exemplificando o quão perigosa pode ser a ofensiva da Filadélfia. Kansas City está acostumado a jogar no maior palco do jogo, e os Chiefs marcaram pelo menos 21 pontos em cinco jogos consecutivos com suas manchetes no campo. O modelo antecipa um Super Bowl 59 de alta pontuação, com sucesso em mais de 50% das simulações. Veja o que outro NFL Parlay escolhe aqui.

Como fazer o Super Bowl 2025 Parliars

