2025 Escolha o Super Bowl, Previsão de Score: Oferta do Chiefs na história da NFL fica aquém contra Eagles em vingança

Nova Orleans – Depois de passar 24 horas seguidas na rua Bourbon, gostaria que todos soubessem que estou finalmente pronto para fazer meu Super Bowl escolher. Como todos sabem, toda vez que o Super Bowl é Nova Orleans, você deve sobreviver 24 horas no bairro francês antes de poder fazer sua escolha, e foi exatamente isso que eu fiz. Na verdade, você não precisa fazer isso, mas foi o que eu disse aos meus chefes para passar a guia do meu bar.

Como estou em Nova Orleans para o jogo, estarei próximo se algo louco acontecer, e há 87 % de chance de algo louco acontecer, porque isso é Nova Orleans. Se eu vir um jogador de Eagles ou Chiefs que recebe um furacão de Pat O’Brien às 3:30 da manhã, vou garantir que todos saibam. Além disso, se eu vir alguém andando empurrando agulhas em uma boneca Voodoo Patrick Mahomes, definitivamente vou escolher os Eagles.

De qualquer forma, se essa escolha soa como um desastre incoerente, é porque eu a escrevi em 1 da manhã depois de assistir ao show anual conhecido como Media do Super Bowl. Eu conheci KC Wolf, que me disse para escolher os chefes. E então eu corri para o Eagles Swoop Pet, que exigiu que ele levasse seu time.

No próximo ano, eu poderia deixar um dos animais de estimação fazer minha escolha.

De qualquer forma, tudo isso significa que sinto que agora estou 100 % preparado para fazer essa escolha.

Então, quem estou participando deste jogo?

Vamos à seleção e descobrimos.

Além disso, como estarei em Nova Orleans nesta semana, não hesite em começar No Facebook qualquer Twitter qualquer InstagramVocê não vai se arrepender. No entanto, eu poderia eventualmente me arrepender da minha escolha do Super Bowl. Espero que isso não aconteça.

Super Bowl Pick LX

Kansas City (17-2) vs. Filadélfia (17-3)

Data: 9 de fevereiro | Tempo: 18:30 e (Fox)

Localização: Caesars Superdome, Nova Orleans

É apropriado que o NFL A temporada é reduzida a essas duas equipes, porque ninguém foi mais imbatível que chefes e águias. No final dos Eagles, eles têm 15-1 em seus últimos 16 jogos e essa só derrota veio por três pontos em um jogo em que Jalen Hurts perdeu três quartos devido a um choque cerebral. No final dos Chiefs, eles foram 22-1 nos últimos 23 jogos que Patrick Mahomes começou e, mais importante, venceram 14 jogos consecutivos com Taylor Swift na assistência. Se Taylor aparecer, os Eagles poderiam simplesmente querer perder.

Este é um estranho Super Bowl, porque tenho certeza de que a maioria dos Estados Unidos está apoiando as duas equipes a perder, o que não acho que isso realmente possa acontecer. Os Estados Unidos também estão apoiando os árbitros a perder, ou pelo menos não ajudam os chefes tanto quanto eles.

Embora metade dos Estados Unidos esteja convencido de que os árbitros estão ajudando os chefes, não acho que isso importa no jogo deles. Quando olho para as duas equipes, sinto que uma definitivamente tem uma lista um pouco melhor que a outra. Ofensivamente, acho que os Eagles têm uma linha ofensiva melhor, um corredor melhor, melhores receptores amplos e, embora eu ache que Travis Kelce dá a Kansas City a vantagem da asa fechada, não está mais no seu melhor, não é uma Grande vantagem (a Kelce teve uma média de 68 jardas por jogo nesta pós -temporada, enquanto Dallas Goedert teve uma média de 62,7).

A única grande vantagem que os chefes têm na ofensiva é como um marechal de campo. Patrick Mahomes vai ao seu quarto anel do Super Bowl e, se ele entender, ele se tornará o quarto marechal de campo na história da NFL a vencer pelo menos quatro Super Bowls, juntando -se a Tom Brady, Joe Montana e Terry Bradshaw.

Embora Mahomes seja o melhor marechal de campo deste jogo, os Eagles poderiam negar essa vantagem, porque eles vêm de uma temporada em que tiveram a melhor defesa de passe na NFL. Os Eagles entregaram apenas 174,2 jardas aéreas por jogo durante a temporada regular, que ocupou a posição número 1 na liga durante a temporada regular.

Se Mohomes puder tornar os Chiefs ofensivos contra a defesa da Filadélfia, você deve gostar das possibilidades de Kansas City. Para Mohamses, o número mágico pode ser 230: os Eagles permitiram apenas 230 jardas de ar ou mais em seis jogos nesta temporada e estavam 3-3 nesses jogos. Por outro lado, havia 14-0 quando menos de 230 jardas se renderam. Quanto a Mohamses, sua única derrota como titular nesta temporada ocorreu em um jogo em que estava abaixo de 230 (ele lançou apenas 187 jardas na derrota de Kansas City antes de Buffalo).

Basicamente, este não será um confronto fácil para as mahomes, mas isso pode não importar, porque parece prosperar em quase qualquer situação que você colocou:

Ele tem 3-0 nos playoffs quando confrontado com a melhor defesa de passagem classificada da NFL.

É 3-0 quando você usa branco nos playoffs.

É 8-0 quando confrontado com o coordenador defensivo do Eagles Vic Fangio.

Tem 15-0 quando toca dentro. O homem nunca perdeu por dentro (disse isso, 12 dessas 15 vitórias chegaram com uma pontuação e três dessas 15 foram mais tempo).

Portanto, embora eu apenas acredite que os chefes tenham uma importante vantagem posicional na ofensiva, é claramente um ótimo.

Sinto que os chefes também têm outra grande vantagem sobre a Filadélfia, e essa é a equipe técnica. Eu acho que é seguro dizer que Andy Reid é o melhor treinador da NFL e, se houver uma vez que é quase impossível vencê -lo, é quando ele se despediu. Dar Andy Reid uma semana extra para se preparar é como dar a Joey Chestnut mais 60 segundos para terminar três cachorros -quentes. É quase injusto (Reid tem 33-7 em sua carreira com uma semana extra para se preparar para uma equipe. Além disso, Mohamses é 14-2 depois de ter uma semana de despedida).

Os Chiefs também têm Steve Spagnuolo, que é possivelmente o melhor coordenador defensivo da NFL neste momento. O problema para o SPAB é que, se houver um marechal de campo que não tenha sido capaz de entender, é Jalen Hurts.

O melhor jogo da corrida regular do Hurts? Isso ocorreu contra o Chiefs (lançado por 387 jardas no jogo de 2021 contra o Chiefs).

O melhor jogo de passes de passageiros de passageiros? Isso também ocorreu contra o Chiefs (lançado 304 jardas para a derrota por 38 a 35 da Filadélfia contra o Chiefs no Super Bowl LVII).

Se há algo que me sinto seguro neste jogo, é que os Chiefs não deixarão Saquon Barkley derrotá -los. Nenhum corredor correu por 100 jardas contra o Chiefs em um jogo de playoff com Steve Spagnuolo (que é uma sequência de 18 jogos). Se incluir a temporada regular, o único jogador que excedeu 100 jardas durante Kansas City em 2024 foi Lamar Jackson, que obviamente não é um corredor.

Os Chiefs farão todo o possível para parar Barkley e é por isso que acho que esse jogo será reduzido a quão bem Jalen Hurts joga. Uma razão pela qual Hurts tem sido tão boa é porque Devonta Smith parece desaparecer toda vez que enfrenta uma defesa de espaguete. Em três jogos de corrida, Smith teve uma média de 6,7 e 107 jardas por jogo contra o Chiefs. É quase como se os Chiefs estivessem tão determinados a impedir outras partes da ofensiva da Filadélfia que acabam deixando Smith enlouquecer.

Se existe uma equipe da NFL que tive uma boa leitura ao longo da temporada, eles são os chefes. Desde o seu despedida da semana 6, tenho colecionada seus jogos diretamente e 11-3 contra a propagação. Na rodada das commodines, previ que exatamente 23 pontos marcariam contra os texanos e foi isso que aconteceu. No jogo do título da AFC, previ que eles haviam derrotado as contas exatamente por três pontos e foi isso que aconteceu.

Os Chiefs visam se tornar o primeiro time da história da NFL a ganhar três Super Bowls consecutivos e, bem, há uma razão para isso nunca ter acontecido. Em algum momento, você encontra uma equipe projetada para vencê -lo e sinto que os Eagles coincidem com o Chiefs melhor do que qualquer equipe que Kansas City enfrentou nesta temporada.

Essa é a orquestra sinfônica da Filadélfia que eu ouço? Eu acho que é.

Estou começando a ouvir essa música enquanto dorme, mas não me importo, estou levando os Eagles.

A escolha: Águilas 34-24 sobre os chefes

Os jogos do Eagles gravam nesta temporada: 11-9

Registro dos Jogos dos Chefes nesta temporada: 17-2 (meu melhor recorde escolhendo qualquer equipe)

Semana passada

A melhor escolha: Duas semanas atrás, previ que os Chiefs vencessem as contas por exatamente três pontos no jogo do campeonato da AFC e adivinharia o que aconteceu. O Chiefs venceu o Bills exatamente por três pontos no jogo do campeonato da AFC. Agora, você sabia que os chefes obteriam o benefício de cada chamada no jogo? Claro, eu fiz. Eles são os chefes.

Dito isto, os Bills só precisam culpar. Em 2017, eles mudaram a décima seleção geral no NFL Draft Para os chefes e, em seguida, os chefes usaram essa escolha para escrever Patrick Mahomes. Então, se você quiser culpar os chefes por alguém, não culpe os árbitros, culpe as contas.

A pior escolha: Eu estava 2-0 escolhendo os jogos do título da conferência, então não há pior escolha nesta semana. Na verdade, eu me aposentei, estou zombando de 20 semanas consecutivas nesta seção e não posso deixar que essa sequência termine agora. Para minha pior escolha, vamos voltar às minhas previsões de pré -temporada: em setembro, eu previu que o Super Bowl faria isso Seja uma questão de todo o grão entre os Bengals e os Leões. Bem, agora eu odeio gatos porque minha escolha é completamente bombardeada. O Bengals foi o melhor time ruim em 2024 (ou eles foram o pior time bom? Não tenho certeza) e os leões se engasgaram na rodada de divisão. No próximo ano da minha escolha do Super Bowl, irei automaticamente com os Chiefs na AFC e depois escolherei uma equipe da NFC de um chapéu.

Registro de seleção

Diretamente para jogos de título AFC e NFC: 2-0

Está em geral nos playoffs: 8-4

Contra a extensão dos jogos do título: 1-1-1

ATS em geral nos playoffs: 5-7 (1-5 em Wild Cards Round, 4-2 desde então)

Recorde final da temporada regular 2024

Diretamente: 180-92

Contra a propagação: 140-126-6

