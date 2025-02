2025 Estratégia quadrada do Super Bowl: Como vencer no número da rede de futebol e dos chefes vs. Eagles para apontar

Os chefes de Kansas City terão a oportunidade de fazer história como a primeira franquia a ganhar três Super Bowls seguidos, mas o Philadelphia Eagles (+1,5, 48,5) atrapalha o seu caminho no Super Bowl 2025 em Nova Orleans no domingo. No entanto, o Super Bowl 2025 não é apenas um evento esportivo que serve Entrar em um grupo de quadrados do Super Bowl é uma maneira de dar a todos um interesse em torcer pelo jogo em si e, dependendo do formato, há uma estratégia de quadrados do Super Bowl que pode ajudá -lo a vencer. Antes de entrar nas piscinas de 2025 dos quadrados do Super Bowl, tenha certeza de Veja as dicas mais recentes do Super Bowl 59 do ex -especialista da NFL Mike Tierney.

Tierney é um jornalista veterano cujo trabalho aparece periodicamente no New York Times e no Los Angeles Times. Tierney cobre a NFL há décadas e relatou sete Super Bowls. O Super Bowl 59 entra em um rolo de 154-129-9 Seleções da NFLRetornando US $ 1.586 por US $ 100 jogadores. Ele identificou várias estratégias para aumentar suas chances de ganhar quadrados no Super Bowl.

Como entrar nas piscinas do Super Bowl 59

PARA Super Bowl Pool É fácil de configurar. Possui 10 colunas e 10 linhas de 100 quadrados brancos com os Eagles ou chefes designados para as fileiras e o outro equipamento alinhado com as colunas. Em seguida, os proprietários completarão seus nomes ou iniciais nos quadrados antes que cada linha e coluna sejam numeradas de zero a nove.

Com números aleatórios, os competidores decidem se compram caixas em um cluster ou dispersam -os ao longo da rede. Quando os quadrados são leiloados após a coluna e as linhas são numeradas, os proprietários querem imagens que correspondam ao total de jogadas de pontuação, como touchdowns e objetivos de campo.

Para vencer, uma pessoa precisa possuir a caixa que corresponde ao último dígito da pontuação para cada equipe. Por exemplo, se os Chiefs têm uma vantagem de 6-0 após uma sala, a pessoa que possui a praça com Kansas City 6 e Philadelphia 0 vitórias. Essa pessoa também vence se o primeiro trimestre terminar com o Eagles liderando 10-6.

As regras variam, portanto, consulte o organizador com antecedência. Pode haver pagamentos após cada trimestre, cada jogo de pontuação ou somente após a pontuação final, o que garante um alto pagamento. Veja a estratégia ideal do Super Bowl 59 quadrada.

História recente de quadrados do Super Bowl

Um dos recentes quadrados do Super Bowl: nove tendências é um número a evitar quando você entra nas seleções quadradas do Super Bowl. Durante as primeiras 58 edições do Super Bowl, houve 464 pontuações possíveis de uma única equipe e nove chegaram a 22 ocasiões (4,74%). Esse é o quarto número menos provável atrás de cinco (2,59%), dois (2,80%) e oito (3,66%).

Enquanto isso, números comuns como zero (26,94%), três (16,16%) e sete (18,53%) dominaram a ação, atingindo mais de 60%do tempo. Se você estiver tocando em uma piscina que permita escolher ou oferecer seus próprios números, você desejará uma grande exposição a eles. No entanto, ele também poderia dar vida a seus pagamentos com os números mais exóticos, já que oito surpreendentemente atingiu quatro dos últimos 11 Super Bowls. Vá para Sportsline para ver as dicas e dicas 2025 Super Bowl Squares.

Estratégia ideal do Super Bowl 2025 Super Bowl

Tierney sabe quais números e quais combinações eles atingem com mais frequência nos quadrados do Super Bowl. Ele até revelou alguns números incomuns que chegaram ao Super Bowl no ano passado. Jogar quadrados com esses números neles pode lhe dar uma vantagem e aumentar seu pagamento se você estiver fazendo seleções de quadrados do Super Bowl. Veja o que eles são na Sportsline.

Então, para quais números um pagamento premium em suas piscinas de futebol do Super Bowl 2025 e em que combinações? Visite Sportsline agora para obter a estratégia quadrada detalhada do Super Bowl 59 de Mike Tierney, todos os experientes especialistas que relataram sete Super Bowlse descubra.