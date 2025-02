2025 Fantasy Baseball Draft Catcher Tiers 2.0: Classificação de níveis para posição com poucos proeminentes legítimos

O objetivo dos níveis é apontar onde estão as maiores quedas em uma posição, para que possa determinar o momento mais ideal para escrever essa posição. Os jogadores cujo impacto é essencialmente o mesmo são agrupados, revelando de relance quantas opções semelhantes restam. Com os níveis de cada posição na mão, você pode saber durante o calor do rascunho para qual posição é direcionada abaixo observando, que é o nível ativo mais próximo da exaustão.

Níveis de posição: fazer | 1b | 2b | 3b | Ss | De | Sp | Rp

Abaixo estão o receptor níveis até 2025, que destacam três nomes que valem a pena obter o dólar extra, porque cada um inclui um nível de um. No entanto, na maioria das vezes, o apanhador não é uma posição na qual é provável que distingue a concorrência.

A elite: William Contreras

Quase eletricidade: Adley Rutschman

As seguintes melhores coisas: Yainer Díaz, Salvador Pérez, Cal Raleigh, Willsson Contreras, Will Smith, JT Realmuto

As opções para trás: Karité Langelos

Os últimos resorts: Logan O’Hoppe, Francisco Alvarez, Tyler Stephenson, Gabriel Moreno, Austin Wells, Sean Murphy, Ivan Herrera, Joey Bart, Ryan Jeffers, Keibert Ruiz †

As sobras: Connor Wong, Alejandro Kirk, Bo Naylor, Travis D’Arnaud, Jonah Heim, Danny Jansen, Miguel Amaya, Patrick Bailey, David Fry, Hunter Goodman, Mitch Garver, Freddy Fermin, Luis Campusano, Dalton Rushing, Kyle Tela

†: um nível mais baixo nas categorias de ligas