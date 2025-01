2025 Fantasy Baseball Draft Prep: Identify (e evite) a “zona morta SP” pode ser a chave para a vitória

Qual é a melhor maneira de começar a jogar seu draft de beisebol de fantasia? É uma das perguntas mais completas para os analistas de fantasia a cada temporada, e todos têm sua própria abordagem.

Por um longo tempo, ninguém sempre Pegue um arremessador inicial nas primeiras rodadas de correntes de ar. Então, por alguns anos, a estratégia “Pocket Aces” teve seus devotos dispostos a gastar suas duas primeiras seleções na posição de obter uma vantagem sobre a competição. Aqui no CBSSports.com, “The Glob” definiu as discussões sobre o arremessador inicial do ano passado, enquanto as conversas deste ano se concentraram principalmente na profundidade repentina e recém -descoberta da posição.

Bem, eu sou um tipo de dados, então quero ver o que os dados sobre como abordar a posição. Peguei dados dos últimos 10 anos de rascunhos (não incluindo 2020, porque esse foi um ano curto, estranho e barulhento que, felizmente, nos afastamos de cada ano) e observemos como os arremessadores iniciais da rodada estavam naquele período de tempo. Os dados usados ​​aqui vêm da ferramenta NFBC ADP e ABRAFHS DISPONDIDADES, e isso é orientado para os jogadores em 12 formatos de equipe.

E … bem … sim, os arremessadores não tendem a ser grandes investimentos, especialmente em comparação com os batedores:

No entanto, acho que vale a pena notar que, embora os batedores retornem mais valor (e estejam significativamente quebrados) do que os arremessadores em cada ponto do rascunho, essa lacuna é significativamente menos pronunciada nas primeiras rodadas, onde os arremessadores eles tendem a ser Investimentos muito bons.

A partir de 2015-24, havia 14 arremessadores recrutados na primeira rodada, em média, e sete deles retornaram pelo menos US $ 20 em valor, enquanto 12 retornaram pelo menos US $ 10. Na segunda rodada, nove em 21 devolveram pelo menos pelo menos Pelo menos US $ 20, enquanto 14 retornaram pelo menos US $ 10, ou seja, 74% dos lançadores recrutados nas duas primeiras rodadas foram pelo menos jogadores essenciais, enquanto apenas quatro dos 35 retornaram valor negativo. Isso piorou na terceira rodada (16/33 valeu pelo menos US $ 10, 8/33 pelo menos US $ 20), mas é na quarta rodada onde ocorre o colapso do valor de lançamento:

E a coisa a considerar aqui é o quanto devolvido é da quarta rodada até basicamente o décimo. A partir da quarta rodada, o lançador médio escolhido retorna em torno de US $ 5 em valor, e isso permanece entre US $ 8 e US $ 4 para quase todas as rodadas para o décimo (a exceção é a sétima rodada, onde os arremessadores retornaram em média de apenas US $ 2 em valor).

Não estamos lidando com tamanhos de amostra gigantesca aqui, então os dados são um pouco barulhentos: não mais que 34 arremessadores iniciais foram escritos em média em qualquer uma das rodadas de que estamos falando. Mas acho que as tendências são bastante claras e diretas para entender: os gabinetes da rodada inicial podem valer o investimento, mas após as primeiras rodadas, está procurando rendimentos cada vez mais decrescentes. A partir da quarta rodada ao redor do décimo, simplesmente não parece muita diferença na qualidade média dos arremessadores que estão sendo tomados.

A área morta do SP

Essa é a área de SP Dead bem ali. Estou emprestando um termo que notou nos círculos de futebol de fantasia em parte graças a A pesquisa que Ben Gretch fez para o CBSSports.com em 2019 Referir -se à maneira pela qual as estações do corredor de elite tendem a fornecer esmagadoramente as primeiras rodadas nos rascunhos. Na realidade, é um pouco incrível sobre como os valores dos valores de SP e RB são refletidos entre si: as três primeiras rodadas são onde a esmagadora maioria das temporadas de elite SP e RB vem, e os valores Tendem a desmoronar em torno do mesmo ponto nos rascunhos, bem na rodada do quarto. E então, em ambos os casos, o retorno do investimento tende a ser notavelmente plano da quarta rodada para aproximadamente o décimo.

Qual é a comida para tomar aqui?

Bem, isso deveria Se você vai gastar uma seleção antecipada em um arremessador inicial, provavelmente precisa contar. E historicamente, isso significa nas duas primeiras (talvez três) rodadas. E então provavelmente não faz muito sentido chegar à posição novamente por algumas outras rodadas: se os valores na quarta rodada não forem muito melhores do que no oitavo, nono ou 10, você deve esperar pelo seu SP2 e SP3 até então. Isso permite que você se concentre principalmente em suas seleções mais valiosas sobre os batedores, que fornecem o melhor retorno do investimento, enquanto a melhor oportunidade possível é dada para terminar pelo menos uma como.

É emprestado de outro termo de futebol de fantasia, a estratégia “Hero-SP”, e é o que eu adotei com muito sucesso nas últimas temporadas desde que ele realizou uma análise semelhante em 2021. Você constrói sua equipe de lançamento. Um desses ases que é um melhor compromisso de fornecer a carga de trabalho e a produção de elite e, em seguida, concentrar -se mais em encontrar arremessadores com recursos que eles gostam como o rascunho progride. Geralmente, ele trabalha com um arremessador nas três primeiras rodadas, outras ou duas para o décimo, e depois atinge a posição com força nas rodadas de dois dígitos quando tiver meu núcleo de rebatidas acumulado.

Como faço para colocar isso em ação em 2025?

Obviamente, toda temporada é diferente, porque toda colheita de arremessadores é diferente. De 2015 a 2017, por exemplo, Clayton Kershaw foi uma seleção da primeira rodada a cada temporada e retornou pelo menos US $ 35 em cada temporada no meio de uma das melhores corridas que qualquer arremessador inicial teve. Kershaw apostou com uma seleção da primeira rodada em 2018 não funcionou exatamente, em sua temporada de 30 anos, ainda era muito bom, mas sua taxa de strikeout caiu abaixo de 9,0 por nove pela primeira vez desde 2013, mas é difícil vê -lo Como um “erro”, quando ele liderou o LLN na ERA em cinco das sete temporadas anteriores, enquanto executava uma era quase incrível de 2,10, foram mais de 1.452 entradas nessas sete temporadas.

Isso é bem diferente da redação do Spencer mais mais na primeira rodada do ano passado, que saiu de sua primeira temporada com mais de 131,2 entradas, especialmente porque foi uma temporada em que teve uma eficácia inflada de 3,86. Nem todos os arremessadores da primeira rodada são criados da mesma forma, é o que estou dizendo e, quando você analisa a história dos primeiros arremessadores, estamos falando principalmente de meninos com registros de produção de vários anos de produção:

SPS da primeira rodada ADP Valor Clayton Kershaw 2015 3.9 $ 42 2018 Max Scerzer 10.0 $ 38 Clayton Kershaw 2017 3.8 $ 35 2016 Clayton Kershaw 4.0 $ 35 2021 Jacob degrom 5.2 $ 32 Venda de Chris 2018 12.0 $ 32 2019 Jacob DeGrom 11.0 US $ 28 2022 Corbin Burnes 10.8 $ 19 2019 Max Scerzer 5.4 $ 19 2021 Gerrit Cole 7.2 $ 18 Clayton Kershaw 2018 7.4 $ 13 2022 Gerrit Cole 7.8 $ 11 2021 Shane Bieber 10.4 $ 2 2024 Spencer calças 8.3 -$ 5

Os dois SP da primeira rodada que não retornaram pelo menos US $ 10 em valor, o que não é uma surpresa: ei, os arremessadores doem! -Mas houve também dois dos apenas três na lista sem várias estações de produção de ás e a carga de trabalho da ACE, a outra foi Corbin Burnes em 2022, que deixou as temporadas consecutivas da eficácia de menos de 2,50, uma das quais chegou durante o 2020 Temporada reduzida.

Lançadores com registros de produção de vários anos de produção tratar Para dominar as primeiras rodadas de rascunhos, o que faz sentido: se você mostrou que pode lidar com a carga de trabalho permanecendo eficaz, você deveria Vale a pena um prêmio nos rascunhos. O interessante da colheita de lançamento de 2025 é que os arremessadores mais caros em geral não o demonstraram. Entre as cinco manchetes recrutadas nas três primeiras rodadas, em média, nos rascunhos do NFBC, o Zack Wheeler é o único que terminou como o top 10 a mais de uma vez, o pior final de 2021 é o SP23, enquanto Logan Gilbert é o único do outro Cinco que até lançaram mais de 130 inscrições em temporadas consecutivas: Paul Skenes atingiu 129,1 entre a Universidade e os profissionais em 2023, enquanto Tarik Skubal lançou apenas 85 em 2023 e Garrett Crochet alcançou apenas 25 em 2023 (e não tinham um pitch em 2022).

Agora, devido ao desgaste, as corridas de produção de vários anos estão se tornando cada vez mais difíceis de encontrar. O que pode ser um sinal de que esses arremessadores de primeira rodada estão supervalorizados nesta temporada. E talvez a história não seja o guia que deveria ser. Talvez os primeiros lançamentos deste ano não valessem o investimento que ocorreu nos últimos anos. Afinal, cada estação é diferente.

Dito isto, se você são Vou escolher um dos Pitadores da primeira rodada nesta temporada, Zack Wheeler está claramente Aquele que melhor se adapta à fatura dos lançadores anteriores da rodada inicial. Isso vai para 10 seleções posteriormente do que os skenes e sete seleções depois do Skubal apenas ajuda a seu caso. As coisas poderiam, é claro, dar errado para Wheeler. Mas tem a história comprovada de produção de elite e A carga de trabalho que estamos procurando aqui e é uma que mais ninguém na posição do arremessador pode realmente tocar.