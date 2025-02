2025 Fantasy Baseball Draft Prep Second Base Tiers 2.0: Rankings escalonados para o lugar mais fraco da pintura

O objetivo dos níveis é apontar onde estão as maiores quedas em uma posição, para que possa determinar o momento mais ideal para escrever essa posição. Os jogadores cujo impacto é essencialmente o mesmo são agrupados, revelando de relance quantas opções semelhantes restam. Com os níveis de cada posição na mão, você pode saber durante o calor do rascunho para qual posição é direcionada abaixo observando, que é o nível ativo mais próximo da exaustão.

Níveis de posição: C | 1b | 2b | 3b | Ss | De | Sp | Rp

Abaixo estão o segunda base Camadas para 2025, revelando uma posição que é leve no topo, o que aproveita a oportunidade para distinguir sua equipe.

A elite: Ketel Mars

Quase eletricidade: José Altuve, Ozzie Albies, Marcus Seeds

As seguintes melhores coisas: Jordan Westburg

As opções para trás: Xander Bogerts, Luis García, Brice Turang, Nico Hoerner, Brandon Lowe, Luis Rengifo, Jonathan Índia †, Andrés Giménez^, Bryson Stott^, Luis Arraáz

Os últimos resorts: Jackson Holliday

As sobras: Zack Gelof, Jake Cronenworth, Thairo Estrada, Kristian Campbell, Maikel García, Brendan Donovan, Gleyber Torres, Colt Keith, Christopher Morel, Willi Castro, Hye Seong Kim, Caleb Durbin, David Hamilton, Jose Caballero, Gavin Lux, Nolan Gorman, Jeff Jeff McNeil, Michael Massey, Otto López, Isiah Kiner-Falefa, Dylan Moore, Jorge Polanco, Nick Yorke, Spencer Horwitz

^: Um nível mais baixo nas ligas

†: um nível mais baixo nas categorias de ligas