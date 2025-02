2025 Fantasy Baseball Tierning Tiers 2.0: Classificação dos níveis para uma posição profunda em contribuintes capazes

O objetivo dos níveis é apontar onde estão as maiores quedas em uma posição, para que possa determinar o momento mais ideal para escrever essa posição. Os jogadores cujo impacto é essencialmente o mesmo são agrupados, revelando de relance quantas opções semelhantes restam. Com os níveis de cada posição na mão, você pode saber durante o calor do rascunho para qual posição é direcionada abaixo observando, que é o nível ativo mais próximo da exaustão.

Abaixo estão o Arremessador inicial Níveis até 2025, mais uma vez isso representa uma posição definida por uma grande massa de jogadores igualmente chocantes. Mas enquanto a massa do ano passado não era atraente para fins de fantasia (tornando -se conhecida como “The Glob”), este ano é muito mais capaz (que é conhecido como … “A boa glória”). Os níveis foram devidamente renomeados.

O primeiro rolamento: Pull Skubal, Paul Skenes, Zack Wheeler

A elite: Corbin Burnes, Chris Sale, Logan Gilbert, Cole Ragans, Garrett Croct, Dylan Cease, Blake Snell^

Quase eletricidade: George Kirby, Gerrit Cole, Frambber Valdez, Michael King

Início da boa glória: Shota Imanaga, Tyler Glasnow, Yoshinobu Yamamoto, Pablo López, Aaron Nola, Max Fried, Luis Castillo, Logan Webb, Bryce Miller, Bailey Ober, Hunter Greene, Spencer Stider, Shohei Ohtani, Jacob Dev, devador, Jacob, Jacob, devador, Jacob, devador, Jacob DeGring, Spencer Stider, Shohei Ohtani, Jacob dev

Fim da boa glória: Justin Steele, Spencer Schwellenbach, Sonny Gray, Hunter Brown, Zac Gallen, Joe Ryan, Grayson Rodríguez, Jack Flaherty, Freddy Peralta, Roki Sasaki, Bryan Woo, Tanner Bibee, Shane McClanahan, Kodai Senga, Sanan Manaan, Carle Rodon, Jones Jones Jones Jones, Jones Jones, Reynaldo López, Seth Lugo

As opções para trás: Yusei Kikuchi, Cristopher Sánchez, Sandy Alcantara, Spencer Arrighetti, Bowden Francis*, Kevin Gausman, Robbie Ray, Ronel Blanco, Luis Gil, Nathan Eovaldi, Jose Berrios, Yu Darvish, Mackenzie Gore, Shane, Nick Pivetta, Ryan Pepio

Os últimos resorts: Clay Holmes*, Jackson Jobe*, Nick Lodolo, Walker Buehler, Taj Bradley, Gavin Williams, Zach Eflin, Reese Olson, Clarke Schmidt, Jesús Luzardo, Nick Martinez*, Cody Bradford, Tanner Huck, Jeffrey Springs, Michael Wacha, Nestor Corte , Mitch Keller, Drew Rasmussen*, Max Scherzer, Chris Bassitt, Ranger Suárez, Luis Severino, Brandon Pfaadt, Grant Holmes*, Kris Bubic*

As sobras: José Soriano, Merrill Kelly, Kutter Crawford, Brady Singer, Jameson Taillon, Brandon Woodruff, Tomoyuki Sugeno, Erick Fedde, David Festa, Davidjohn Herz, Matthew Boyd, Lucas Giolito, Kumar Rocker, Tobias Myers, David Peterson, Ryne Nelson, Justin Verlander , Assim, Clayton Kershaw, Charlie Morton, Brayan Bello, Eduardo Rodríguez, Andrew Painter, Bubba Chandler, Quinn Mathews, Ryan Weathers, Mike Soroka*, Reid Detmers, Edward Cabrera, Dustin May, Andrew Abbott, Kyle Harrison, Luis García, Shane Bieber, Eury Perez, Bobby Miller, Osvaldo Bido, Zack Littell, Luis Ortiz*, Andre Pallante, Dean Kremer, Jake Irvin, Frankie Moves, José Quintana, Albert Suárez, Hayden Wesneski*, JP Sears, Alex Cobb, Tyler Mahle, Kyle Gibson, Jon Gray, Aaron Cidentse, Lance Lynn, Marcus Stroman, Yariel Rodriguez Lowder, Jordan Montgomery

^: Um nível mais baixo nas ligas

*: El elegível RP