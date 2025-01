2025 Fantasy Baseball: Você esqueceu como esses 4 jogadores terminaram na última temporada?

Quando olhamos para o que os jogadores produziram em 2024, é fácil se concentrar na imagem completa. Mas às vezes há um final tardio que pode destacar um jogador que se move na direção certa.

Vamos dar uma olhada em alguns dos jogadores que coletaram Steam nos últimos estágios da temporada passada e tentar descobrir o que isso poderia significar até 2025.

Tudo a bordo do trem cruzado – o outro

Na pré -temporada, nos perguntamos sobre a provável batalha de superioridade entre as estrelas centrais do NL Elly de la Cruz e Oneil Cruz. O cartão se tornou uma derrota: Elly decolou, Oneil realmente não. Pelo menos essa é a história para toda a temporada: Cruz realmente teve uma risca engenhosa se você olhar para a última parte do ano.

Foi isso que Cruz publicou em seus últimos 70 jogos, 66 aberturas: A .283/.356/.477 Slash, nove jogadores e um 16 para 16 para 16 em assaltos. Foi o número 9 do Campocorto de Fantasia no valor de 5×5 durante esse período.

As coisas usuais estavam em jogo durante esse aumento. Cruz estava colocando menos, andando mais, controlando melhor seus morcegos para morrer. A curva de desenvolvimento é diferente para todos. Com sorte, a mudança no jardim deste ano não atrapalha a Cruz, porque acho que é uma escolha divertida na faixa dos 45 melhores, pois entra em sua temporada de 26 anos.

Não podemos ignorar o ‘segundo tempo Suárez’

Enquanto Cruz é um jogador mais jovem, Eugenio Suárez é um veterano no Arizona. Ele está entrando em sua temporada de 33 anos. Devemos saber o que é e não é neste momento.

Mas há essa coisa da segunda metade de Suarez que geralmente nos dá. No ano passado, 20 home runs apareceram após o recreio do jogo Star, com uma tremenda barra .307/.341/.602. Em 2019, ele conquistou 29 jogadores ridículos após o intervalo. Sua produção foi melhor no segundo tempo para sete das últimas oito temporadas (não contamos a temporada truncada de 2020, é claro).

Não conheço a explicação lógica disso, mas é uma amostra grande demais para eu ignorá -la. Alguns meninos não são agudos quando a temporada se abre. Talvez esteja relacionado ao clima. Talvez esteja ligado ao condicionamento. Só sei que quando um jogador faz algo de forma consistente, vou levar em consideração, de alguma forma.

Também é bom para Suárez estar em um estádio neutro como o Arizona, depois de trabalhar em Seattle por dois anos. Isso ajuda. É um objetivo interessante em torno da escolha 172 no ADP global.

Valor inicial do homem para peixe

Os Marlins não têm uma ofensiva de destino em 2025. Isso se assemelha a uma das cinco piores equipes do beisebol e certamente o pior time da Liga Nacional do Oriente. Mas Xavier Edwards foi um ponto brilhante no segundo tempo do ano passado, dando -nos um delicioso 70 jogos: .328/.397/.423, com 39 corridas e 31 assaltos. Ele só foi pego quatro vezes.

Edwards nunca foi uma perspectiva brilhante, mas fez crocância Os melhores 100 em algumas placas Antes de sua subida para os idosos. E o que ele fez nos menores por seis temporadas ganhou nossa atenção: .313/.385/.399, com 119 assaltos em 151 tentativas. Eu imagino que os Marlins estacionarão Edwards no topo da ordem e o deixaram correr sempre que quiser. Se isso 157 ADP atual em bastões NFCEstou muito interessado no Miami Campocort.

A está comprometido com Butler no final do ano passado, talvez você também deva

O atletismo é direcionado para o grande aberto nesta temporada, território desconhecido. Eles estarão em um estádio de beisebol da liga inferior em Sacramento, um pátio que provavelmente não pode ser pior para a ofensiva do que o Oakland Stadium. Brent Rooker é a seleção óbvia de destino aqui. Mas vamos notar como o dinâmico Lawrence Butler foi quando a equipe finalmente se comprometeu com ele no ano passado.

Butler abriu o ano em Oakland e não estava pronto, carregando um corte de .179/.281/.274 por seis semanas ou mais. A degradação dos menores foi merecida. Mas quando Butler ressurgiu em meados de junho, a história decolou. Era um monstro .291/.330/.565 o resto da estrada, com 20 jogadores e 15 por 15 nas bases. Ele marcou 55 corridas durante esse período, levou a 50.

Se você considera todos os jogadores ofensivos desde 18 de junho, o dia da aposentadoria de Butler, até o final do ano, Butler é registrado como o jogador ofensivo nº 11 em valor 5×5. (Rooker, a propósito, era o número 3. E nosso amigo Suárez era o número 8).

Butler foi o homem inicial de Oakland nos últimos três meses e supõe que ele mantém esse concerto 2025. Na verdade, acho que essa lista peculiar de Oakland poderia flertar com .500 beisebol em 2025 se o estilo de vida nômade não os impedir. O ADP global de Butler tem cerca de 72Mas, dado o que ele mostrou na segunda metade de 2025, isso permite que o espaço obtenha lucros.