2025 GENESIS CONVITATIONS Picks, Oddds, Campo: Previsões Surpreendentes por Modelo que acertou 13 principais ligas

Esperava -se que Tiger Woods fizesse parte do campo de convite Gênesis 2025, mas se aposentou na segunda -feira citando a recente morte de sua mãe. O Gênesis Invitacional 2025 2025 2025, um torneio organizado por Woods, ocorrerá no golfe de golfe campo pines que começa na quinta -feira, 13 de fevereiro. Incêndios florestais em Los Angeles. A gênese Invitational de 2025 atraiu alguns dos nomes mais importantes da turnê, incluindo Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Jordan Spieth, Justin Thomas e Collin Morikawa.

2025 Previsões de convite de Genesis

Uma grande surpresa que o modelo está perguntando em 2025 Invitational Genesis: Scheffler, o jogador número 1 do mundo e o favorito das probabilidades, não termina no topo da classificação nesta semana. Scheffler teve uma temporada histórica em 2024, acumulando sete vitórias e 16 top 10.

No entanto, Scheffler teve um começo um pouco lento para os altos padrões em 2025, terminando o T-9 no AT&T Pebble Beach Pro-Am e T-25 no WM Phoenix Open. Ele lutou com precisão do TEE nesta temporada, classificando 82º na precisão da condução (58,93%) e 91 na eficiência total de direção (182). Scheffler também ocupa 163 em derrames vencidos: em torno de Green (-0,456), que não é um bom presságio contra um campo tão forte. Não é uma escolha forte ganhar tudo e existem valores muito melhores no campo de convite Gênesis 2025. Veja quem mais desaparecendo aqui.

Outra surpresa: Shane Lowry, um longo 40-1, faz uma forte carreira no título. Ele tem uma oportunidade muito melhor de ganhar tudo do que suas probabilidades, por isso é uma meta para quem procura um ótimo dia de pagamento.

Lowry obteve um finalista no AT&T Pebble Beach Pro-Am no início deste mês e atualmente ocupa o segundo lugar no PGA Tour para colocar a média (1.603) e a porcentagem de uma tacada (50,00%). Ele também ocupa o quarto lugar em derrames vencidos: total (2.220), 15 em golpes vencidos: fora da camisa (0,647) e 27 em derrames won: abordagem verde (0,751). Essas estatísticas impressionantes, mais suas longas chances, tornam uma seleção de forte valor para suas apostas de convite de 2025 Genesis. Veja quem mais escolher aqui.

Quem ganhará a gênese convite de 2025, e que comprimento atordoará o mundo do golfe?

